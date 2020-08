Kreuztal: Feuerwehrleute retten Mann aus Freibad Krombach

Dank des beherzten Einsatzes der Feuerwehrleute ist der Mann am Leben.

Krombach. Leblose Person im Wasser: Drei Feuerwehrmänner sind zuerst da, zögern nicht lange, springen ins Freibad Krombach – und retten dem Mann das Leben.

Zu einem dramatischen Notfall kam es am späten Samstagvormittag im Naturfreibad Krombach. Gegen 10.30 Uhr schrillten bei einigen Feuerwehrmännern und -frauen von der Löschgruppe Krombach die Alarmmelder, dass eine Person leblos im Wasser liege.

Drei Feuerwehrmänner der Löschgruppe waren zufällig nur wenige hundert Meter entfernt in Littfeld, sie fuhren umgehend zum Feuerwehrgerätehaus und weiter zur Einsatzstelle. Vor Ort sahen die drei Feuerwehrmänner, dass jemand versuchte, die leblose Person aus dem Wasser zu ziehen.

Feuerwehrleute reanimieren, bis der Notarzt eintrifft

Die Einsatzkräfte sprangen sofort ins Wasser, schafften die Person ans Ufer und begannen sofort mit der Reanimation – es lag wohl ein Herz- und Kreislaufstillstand vor. Die Reanimation führten sie so lange durch, bis der Notarzt eintraf.

In der Zwischenzeit waren auch die Kameraden der Löschgruppe Krombach an der Einsatzstelle eingetroffen, die mit großen Planen als Sichtschutz das Geschehen abschirmte. Nach langen Minuten war der 67-jährige Mann transportfähig und brachten ihn ins Krankenhaus. Ohne das beherzte Handeln der Feuerwehrleute wäre er womöglich nicht mehr am Leben.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.