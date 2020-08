Unfall Kreuztal: Krankenwagen rutscht auf der HTS in die Leitplanke

Kreuztal. Vermutlich auf regennasser Fahrbahn kommt ein Krankentransporter des DRK Siegen bei Kreuztal ins Rutschen und prallt in die HTS-Leitplanke

Die Hüttentalstraße (HTS) ist am Mittwochmorgen, 12. August, zwischen den Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten in Fahrtrichtung Siegen komplett gesperrt. Ein Krankentransportwagen (KTW) war wahrscheinlich aufgrund regennasser Fahrbahn ins Rutschen gekommen und in die Mittelleitplanke geprallt.

Erheblicher Schaden am DRK-Krankenwagen

Beide Mitarbeiter des DRK Siegen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Da erhebliche Mengen Betriebsstoffe ausgelaufen sind, errichtete die Feuerwehr zwei Ölsperren. Der erheblich beschädigte Krankentransportwagen muss von einem Bergungsunternehmen abgeschleppt werden.

Bereits am Sonntag war ein Polizeiauto bei starkem Regen in diesem Bereich in die Mittelleitplanke geschleudert.

