Kreuztal: Noch im Februar bei gelben Tonnen nachbessern

„Die Auslieferung der gelben Tonnen hat in Kreuztal gut funktioniert“, teilte Kämmerer Michael Kass am Montag, 4. Februar, dem Infrastrukturausschuss mit. Aufgrund mehrerer Nachfragen bei der Stadtverwaltung werde noch in einigen Fällen das Behältervolumen an den Bedarf der jeweiligen Haushalte angepasst.

Änderungswünsche für Kreuztal noch im Februar abarbeiten

In Kreuztal wurden überwiegend Tonnen mit 240 Litern Fassungsvermögen an die Haushalte abgegeben, „es gibt eine Menge Leute, die größere Tonnen haben möchten – manche möchten auch kleinere“, so Kass. Letzteres betreffe überwiegend Einpersonenhaushalte. Die Änderungswünsche sollen im Laufe des Februar abgearbeitet werden.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.