Mit schwerem Gerät arbeitet Straßen NRW in Kreuztal an der B 517

Verkehr Kreuztal: Tonnenschwere Arbeiten an Bahnbrücke

Eichen. Mit Hochdruck arbeitet Straßen NRW in Eichen an der Brücke über die B517. Zum zweiten Mal war die Bahnlinie zwischen Kreuztal und Hagen gesperrt.

Es war das zweite Wochenende, an dem per Schienenersatzverkehr Bahnreisende mit Bussen zum Kreuztaler Bahnhof und wieder zurück nach Eichen gefahren wurden, denn die Bahnlinie Kreuztal - Hagen war zum zweiten Mal gesperrt, um an der Bahnbrücke, die über die B 517 führt, weiterzuarbeiten, damit sie abgerissen werden konnte.

Seit Freitagnachmittag wurde hier rund um die Uhr im Schichtdienst gearbeitet, da in Fahrtrichtung Krombach erst die linke Seite der Bahnbrücke dem Erdboden gleichgemacht wird und am kommenden Wochenende die rechte Seite. Schienen wurden abgedeckt und mit dicken Stahlplatten geschützt, denn die Brückenwand besteht aus Stahlbeton. Bagger mit großen Meißeln hämmerten stundenlang den Beton der Widerlager in Stücke, um ihn anschließend auf Lastwagen zu verladen.

An einem Schwerlastkran war eine rund 15 Meter hohe und 8 Meter breite und Zentimeter dicke Gummiwand zum Schutz der Schienenanlage aufgehängt. Auf jeder Seite sind es über 80 Kubikmeter Beton, die erst einmal zwischengelagert werden, um sie dann dem Recycling zuzuführen. Zuvor jedoch muss der Stahl aus den Betonbrocken, die nicht selten mehrere Tonnen wiegen, heraus.

Straßen NRW: „Wir sind voll im Zeitplan“

Nereits im Februar war die Bahnstrecke für ein Wochenende gesperrt, weil der Brückenüberbau der erste Teil der Abrissmaßnahme war. „Wir sind voll im Zeitplan und danken den Mitarbeitern der Baufirmen die sehr fleißig arbeiten“, meinte ein Mitarbeiter von Straßen NRW . Mit Meißeln hämmerten die Bagger tonnenschwere Betonbrocken aus den Widerlagern heraus.