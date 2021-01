Kreuztal: Verkehrskommissariat sucht flüchtigen Unfallfahrer

Kreuztal Das Verkehrskommissariat Kreuztal sucht nach einem flüchtigen Unfallverursacher. Foto von Überwachungskamera zeigt Zeugen.

Bereits am Sonntag, 3. Januar, gegen 14.10 Uhr, kam es in Kreuztal an der Hagener Straße auf dem Gelände einer Tankstelle und Autowaschanlage zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Zuvor hatte er beim Einparken in eine Parkbucht auf dem dortigen Mitarbeiterparkplatz eine Reklametafel angefahren und dabei beschädigt.

Verkehrskommissariat Kreuztal hofft auf Hinweise

Bei der Auswertung der Überwachungskamera kann man erkennen, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen grauen/silberfarbigen Wagen handelte. Direkt neben dem Flüchtigen parkte zu dem Unfallzeitpunkt ein dunkler Wagen, der unmittelbar nach dem Verursacher das Gelände verließ.

Das Verkehrskommissariat in Kreuztal hat die Ermittlungen übernommen. Anhand der Einzelbildaufnahme aus der Überwachungskamera erhoffen sich die Ermittler Hinweise auf den Verursacher bzw. den Zeugen unter der Rufnummer 0271/7099-0.