Kreuztaler CDU nominiert ihr Team für den Rat

Fraktionschef Arne Siebel und Stadtverbandschef Philipp Krause führen die Reserveliste der Kreuztaler CDU an.

Kreuztal „Jünger und weiblicher“: So stellt die Kreuztaler CDU ihr Team für die Kommunalwahl in einer Pressemitteilung vor. Für die 19 Wahlbezirke wurden zehn Männer und neun Frauen nominiert. Die Reserveliste wird von Fraktionschef Arne Siebel und Stadtverbandsvorsitzendem Philipp Krause angeführt.

Neue Namen ab Platz 6

Auf den folgenden Plätzen kandidieren die bisherigen Ratsmitglieder Jutta Jeschke, Harald Görnig und Astrid Collenberg. Ab Platz 6 folgen bisher nicht im Rat vertretene Kandidaten, dazwischen auf Platz 17 das amtierende Ratsmitglied Lutz Renner. Nicht mehr dabei sind demnach die Stadtverordneten Heinz Werner Albrecht, Benjamin Fuhr, Volker Hopfner und stellvertretender Bürgermeister Friedrich-Wilhelm Stahlschmidt. Im Kreuztaler Rat hat die CDU derzeit elf von 38 Mandaten. Nur zwei Wahlbezirke hatte die CDU direkt gewonnen, die anderen neun Mandate über die Reserveliste. Ebenfalls nominiert wurden Jutta Jeschke, Dr. Uta Butt und Astrid Collenberg für die drei Kreistagswahlbezirke.

Mit der Nominierung der Ratskandidaten hat die CDU alle Vorbereitungen für den Wahlkampf getroffen. Dr. Ulrich Müller als parteiloser Bürgermeisterkandidat wurde bereits im Oktober 2019 bestimmt. „Der Wahlkampf um das Kreuztaler Rathaus ist eröffnet und ein Wechsel das erklärte und ausgewiesene Ziel“, so Dr. Müller. „Die Bewerber der Kreuztaler CDU sind zwischen 24 und 61 Jahren alt, sie sind mit ihren Wahlkreisen verbunden, nah an den Menschen und motiviert, gemeinsam und geschlossen in den Wahlkampf zu gehen“, stellt Philipp Krause fest.

Die 19 Wahlbezirke

In den Wahlbezirken kandidieren Tillmann Berk (Buschhütten-Süd,), Claudia Liebgott(Buschhütten-Mitte), Julia Morgenstern (Langenau/Mühlberg/Liesewald), Philipp Krause (Kreuztal-Süd,) Alexander Weber (Kreuztal-Mitte/Wolfsloch), Jutta Jeschke (Kreuztal-Nord/Ratzebusch),Korinna Grebe (Fritz-Erler-Siedlung), Helge Weyand (Ernsdorf/Ferndorf-West)), Lutz Renner (Ferndorf-Mitte), Wiegand Liesegang(Ferndorf-Ost)), Dr. Uta Butt (Kredenbach), Harald Görnig (Fellinghausen), Marion Kleis (Dornseifen/Heestal/Osthelden), Norbert Mockenhaupt (Eichen-Mitte/Hammerhaus), Lynn Siebel (Eichen-Kirberg/Bockenbach), Arne Siebel (Eichen-Nord/Krombach-Süd), Astrid Collenberg (Krombach), Lara Grünschlag (Littfeld-West) und Julian Siebel (Littfeld-Ost).

