Kultur Pur 30: Komplettes Programm in Siegen vorgestellt

Der runde Geburtstag wird eine Woche gefeiert. Das hat schon Tradition, drunter geht es nicht: Sieben Tage wird Kultur Pur 30 dauern, von Dienstag, 26. Mai, bis Pfingstmontag, 1. Juni. Das Abendprogramm ist komplett, die Top-Acts stehen fest, darunter große Namen – Tom Jones und Mark Forster sind schon bekannt –, wiederum Geheimtipps und exklusive Auftritte, Eigenproduktionen und Nischenkultur.

Zum 30. Geburtstag stellen die Organisatoren einmal mehr den Anspruch an sich selbst, den Kreis Siegen-Wittgenstein – mindestens für diese eine Woche – aus der kulturpolitischen Diaspora ins Rampenlicht zu rücken. „Legendär, frisch und innovativ, exklusiv“: Das sei der Leitspruch für Kultur Pur 30, sagt Festivalleiter Jens von Heyden. Karten gibt’s ab Samstag, 7. März, über www.kulturpur30.de

Bekannte Gesichter bei Kultur Pur 30: Alice Merton bis Tom Jones

Alice Merton: Nachdem 2019 Stefanie Heinzmann die Überraschung am späten Samstagnachmittag war, übernimmt das 2020 Alice Merton: „Wir bekamen erst eine Absage – und dann doch eine Zusage“, sagt Landrat Andreas Müller. Das Kulturbüro kannte jemanden der jemanden kennt...: Mertons Keyboarder Bastian Völkel spielte 2017 beim Kreis-Geburtstag in der Band „Schur Jungs“. Der Wittgensteiner intervenierte beim Merton-Management – die Sängerin von „No Roots“ oder „Why So Serious“ spielt am.

Philharmonie Südwestfalen: Traditionell gehört der dem Orchester. 2020, im Beethoven-Jahr mit einer Ode an die Schönheiten der Natur: Die Philharmonie spielt Beethovens 6. Sinfonie, „inspiriert von einem Spaziergang durch die Welt“, sagt Landrat Müller. Der Wald auf dem Giller hat in den vergangenen Jahren gelitten – Trockenheit, Borkenkäfer, Sturm – und was wäre Kultur Pur ohne die Zelte unter freiem Himmel, inmitten der Natur des Rothaargebirges. Klimaschutz und Nachhaltigkeit sollen aufgegriffen, die Schönheit des Planeten musikalisch und optisch dargestellt werden. Neben dem Orchester sollen auf einer „sehr, sehr großen Leinwand“ Bilder die Musik begleiten. Moderator des Abends: Dietmar Wunder, bekannt als Sprecher der ZDF-Sendung „Terra X“ – äußerst passend – und als Stimme von James-Bond-Darsteller Daniel Craig. „Naturgewalt in Bild und Ton ist uns nicht genug“, sagt Andreas Müller: Ein Euro pro verkaufter Eintrittskarte wird für die Wiederaufforstung am Giller genutzt.

Drei beste Chöre: Drei der vier Bestplatzierten des WDR-Wettbewerbs „Der beste Chor im Westen“ kommen aus der Region. Biggesang, Encantada und Lahn Vokal zur besten Sendezeit am auf die Bühne im großen Zelttheater zu holen – eine Verneigung und Respektbekundung vor der heimischen Chorszene. Moderatorin Sabine Heinrichs habe extra einen anderen Termin verschoben, um bei Kultur Pur dabei zu sein.

Tom Jones: „Ein Ritterschlag für jedes Festival“, sagt von Heyden. „Der Tiger wird den Giller zum Schwingen bringen.“ Und zwar am .

Suzi Quatro: Altmeisterin des Classic Rock, eine der ersten Band-Frontfrauen. Sie gehe nach eigener Aussage erst in Rente, „wenn ich mit dem Hintern wackle und es still bleibt.“ Das, ist von Heyden überzeugt, werde auf der Ginsberger Heide nicht passieren am .

Gregor Meyle, klassifiziert als „Pop-Poet mit ruhigen Tönen“ schlägt am in eine ähnliche Kerbe wie der bereits angekündigte – und längst ausverkaufte – Mark Forster zum Abschluss am . Auch er kam über Umwege, „hat sich für uns entschieden“, sagt von Heyden stolz – bei einem vergleichsweise kleinen Festival nicht selbstverständlich.

Vielversprechende Künstler bei Kultur Pur 30: Spider Murphy Gang bis Mono Inc.

„Les 7 Doigts“, übersetzt „Die sieben Finger der Hand“ – das „Kreativkollektiv“ macht den Artistik-Tanz-Theater-Auftakt, diesmal schon am. Für ihre Show muss das Bühnendach einen Meter angehoben, die Bühne selbst mit acht Tonnen Gegengewichten bestückt werden. „Ähnlich wie der Cirque du Soleil“, kündigt der Festivalleiter an – nur erstaunlicher.

Who Killed Bruce Lee kommen nur für Kultur Pur aus Beirut. Die libanesischen Elektro-Punker spielten bereits 2016 in Siegen. Und überzeugten. Wie vermutlich auch am Freitag um 22.30 Uhr.

Spider Murphy Gang: Rock’n’ Roll aus Bayern („Skandal im Sperrbezirk“) löst am dje Electro-Party Willer Watz ab.

Mono Inc: Dark Rock mit Nummer-1-Album im Gepäck am .

Bazurto All Stars: Der Lateinamerika-Slot am diesmal mit Cumbia, dem modernen Bruder des Salsa, aus Kolumbien.

Stand Up 30: Geburtstags-Comedy mit Komikern in ihren 30ern: Isabel Meili, David Kebekus, Simon und Jan sowie Moderator Archie Clapp gratulieren .

