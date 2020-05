Maifeiertag in Siegen: Die berüchtigten Gelage bleiben aus

Siegen. Der Maifeiertag in Siegen lässt sich ruhig an. Die sonst gefürchteten Zusammenballungen feierfreudiger Menschen bleiben aus.

So einen Maifeiertag hat es wohl noch nie gegeben: Die Menschen beherzigen die Warnungen,. halten Anstand, bleiben unter sich und im Zweifelsfall zu Hause – wobei ihnen das regnerisch gewordene Wetter die Entscheidung erleichtert.

Auf dem Volnsberger Bolzplatz haben in den vergangenen Jahren manchmal mehr als 1000 Jugendliche und Erwachsene mit viel Alkoholeinsatz und allen damit verbundenen Folgen so „gefeiert“, dass mehrfach die Polizei eingreifen musste. Diesmal jedoch: gähnende Leere auf dem Bolzplatz. Gegen Mittag saßen lediglich vier Heranwachsende auf den zwei Bänken – und das in dem gebotenen Abstand. Die Polizei schaute hier auch öfters mal vorbei, sie musste bei keiner unerlaubten Party eingreifen.

Die Menschen gehen lieber spazieren

Der Heimatverein Bürbach hatte trotz Corona an den 1. Mai gedacht und vor dem Heimathaus seinen mit bunten Bändern geschmückten Maibaum aufgestellt.

Viele Bürger nahmen den Tag zum Anlass für einen Spaziergang. Trotz mäßigem Wetter war der Wanderparkplatz in der Dautenbach an der Tiefenbacher Straße am Vormittag voll belegt.

