Mudersbach: Opfer von Beziehungsstreit attackiert Polizisten

Niederschelden/Mudersbach. Ein Beziehungsstreit in Mudersbach eskaliert. Das mutmaßliche Opfer und sein Bruder attackieren Polizisten. Die Beamten setzen Pfefferspray ein.

Eine Frau (28) soll ihren Freund (27) in Mudersbach zunächst mit einem Schraubenzieher angegriffen und verletzt haben.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, ereignete sich die Auseinandersetzung am Montag, 24. Februar. Demnach geriet das Paar am späten Abend in Streit.

Betzdorfer Polizei nimmt Angreifer fest

Bei der Sachverhaltsaufnahme wurden die Polizeibeamten von dem 27-Jährigen und seinem 30-jährigen Bruder angegriffen. Bei der Festnahme leisteten die beiden Männer erheblichen Widerstand.

Unter Einsatz von Pfefferspray wurden die Männer festgenommen und kamen in Polizeigewahrsam. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert.

Es wurden Blutproben zur Feststellung der Schuldfähigkeit entnommen. Entsprechende Strafanzeigen wurden eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an, heißt es weiter im Polizeibericht.

