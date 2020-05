Naturdenkmale: Vier Buchen in Hilchenbach werden gefällt

Hilchenbach. Vier Buchen, die eine gemeinsame Krone bilden, leiden an der Buchenkomplexkrankheit. Sie werden gefällt.

„Auf dem Einstuhl“ in Hilchenbach müssen jetzt vier Buchen gefällt werden. Die Bäume bilden zusammen eine Krone und sind ein Naturdenkmal.

Die Buchen werden seit vier Jahren engmaschig überwacht, um ihre Verkehrssicherheit zu gewährleisten, teilt die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises mit: „Bei der letzten Kontrolle am 22. April wurde festgestellt, dass bei dreien der Bäume die Buchenkomplexkrankheit so weit fortgeschritten ist, dass sie zwingend gefällt werden müssen“, so die UNB.

Einzelbaum nicht überlebensfähig

Bei der vierten sei die Krankheit zwar noch nicht so weit fortgeschritten, allerdings ist sie alleinstehend auch nicht überlebensfähig und würde eine ständige Gefahr darstellen, so der Kreis. Deshalb werden alle vier Bäume in den nächsten Tagen gefällt werden.

In Hilchenbach sind insgesamt 42 Bäume und Baumgruppen als Naturdenkmale geschützt. Vor drei Jahren wurde die Blutbuche in der Müsener Neustraße gefällt, die als ortsbildprägender Baum galt. Die Buche war von Pilzen befallen.

