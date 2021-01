Rund 1000 ausgediente Weihnachtsbäume sammelten die CVJM-Mitglieder in Dreis-Tiefenbach ein.

Weihnachten Netphen: CVJM sammelt Weihnachtsbäume in Dreis-Tiefenbach

Dreis-Tiefenbach In Dreis-Tiefenbach sammelten Mitglieder des CVJM Weihnachtsbäume ein und baten im Rahmen der Aktion um eine Spende.

Die Abholung der Weihnachtsbäume kann aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr wie so vieles andere nicht wie gewohnt ablaufen. In Dreis-Tiefenbach hat sich der CVJM nun um dieses Problem gekümmert.

Die Mitglieder vom CVJM-Dreis-Tiefenbach hatten ein passendes Hygienekonzept erstellt und dem Ordnungsamt der Stadt Netphen vorgestellt. Diese erteilte schließlich die Genehmigung, dass die CVJM-Mitglieder in diesem Jahr die ausgedienten Weihnachtsbäume in dem Netphener Ortsteil abholen konnten. Über Handzettel und Aushänge wurden die Bürger informiert und stellten die nadelnden Bäume am Gehweg ab.

Das Hygienekonzept funktionierte wie folgt: Jeweils zwei Teilnehmer aus einer Familie sammelten die Bäume ein und legten sie an bestimmten Sammelpunkten im Ort ab, während andere mit Traktoren und Anhängern sowie Lastwagen die Bäume abholten.

CVJM Dreis-Tiefenbach sammelt für Partnerverein in Ghana

Im Industriegebiet „Hinterm Liesch“ wurden dann die rund 1000 ausgedienten Weihnachtsbäume geschreddert. Vorstandsmitglied Joachim Nöh bedankte sich bei allen CVJM-Teilnehmern, bei der Firma Fliesen Werthenbach, die den Schredderplatz zur Verfügung gestellt hatte, sowie bei der Firma Hille, die kostenlos den Häcksler aufstellte. Die Firmen Schneider und Günther unterstützten die Aktion als Sponsoren.

Die CVJM-Mitglieder baten im Rahmen der Weihnachtsbaumsammlung um eine Spende. Ein Teil des eingesammelten Betrages ging dabei an den CVJM-Kreisverband, die andere Hälfte an den Partnerverein nach Nuuda in Ghana, um die Arbeit des dortigen CVJM zu unterstützen.