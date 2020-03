Netphen-Deuz: Modell-Truck-Freunde Siegtal MTFS begeistern

Zwei Tage lang drehte sich bei der AWO in Deuz alles um den Modellbau: Die „Modell-Truck-Freunde Siegtal“ (MTSF) führten hier am Wochenende 7./8. März schon zum vierten Mal ihre große Modellausstellung durch – insgesamt bereits die zwölfte, nachdem sie acht Jahre in der Schützenhalle Plettenberg durchgeführt wurde. Sprecher Wolfgang Barth: „In Deuz war uns die AWO sehr behilflich, denn wir zahlen nur eine kleine Kostenmiete“, die Bewirtung hatte die AWO übernommen.

Hunderte Besucher waren nach Deuz gekommen. Auf einem 180-Quadratmeter-Parcours waren Straßen, Häuser, Bäume und Sträucher sowie die gesamte Feuer- und Rettungswache Siegtal aufgebaut, in der voll funktionsfähige Lösch- und Rettungsfahrzeuge untergebracht sind. Barths ganzer Stolz sind die Feuerwehrautos mit Wappen und Originalschriftzug der Feuerwehr Deuz. Die Mitglieder haben den Rettungswagen im Maßstab 1:16 nachgebaut, auch das Notarzteinsatzfahrzeug steht dem Original in nichts nach.

Ideengeber für Modellausstellung war Wolfgang Barth aus Netphen-Grissenbach

Von der Inneneinrichtung – es hängt sogar die Digitaluhr an der Wand – bis zum Bodenbelag entspricht alles dem großen Vorbild. „Von der Herstellerfirma haben wir die Originalfarbe für Blinker, Licht, Martinshorn und Blaulichter bekommen. Auch die Außenfarbe entspricht der der Originalfahrzeuge“, so Barth. Hunderte Fotos habe man bei der Feuerwehr Siegen dafür gemacht, insgesamt hätten die Mitglieder vier Jahre lang an den Modellen gearbeitet.

Modell-Truck-Freunde Siegtal stellen in Netphen-Deuz aus Modell-Truck-Freunde Siegtal stellen in Netphen-Deuz aus Schon zum vierten mal sind die Modell-Truck-Freunde Siegtal zu Gast bei der AWO in Deuz. Das Besucherinteresse ist riesig. Hier gibt's die Bilder Foto: Jürgen Schade

Die Idee hatte Wolfgang Barth aus Grissenbach, der seinem Hobby schon seit vielen Jahren frönt. Seine ganze Familie macht inzwischen mit: Die Söhne Sebastian und Benedikt, Tochter Linda-Tabea und auch Ehefrau Annette. „Wir erheben keine Beiträge, wir finanzieren uns selbst“, so Barth, der inzwischen acht aktive und zehn passive Mitglieder in der Interessengemeinschaft hat und sich über jedes neue Mitglied freut. Die Mitglieder bauen in mühevoller Kleinarbeit Modelltrucks aller Art – mittlerweile rund 60 Fahrzeuge. Darunter neben den Feuerwehrfahrzeugen auch Traktoren, Schiffe und vieles mehr. Ihr Hobby verbinden sie mit einem guten Zweck: Den Erlös aus ihrer „Mini-Truck-Fahrschule“ spenden sie komplett an die Aktion „Lichtblicke“.

Modell-Truck-Freunde wollen in Netphen ihr seltenes Hobby bekannter machen

Ganz schön schnell sind die kleinen Autos: Die Elektromaschinen mit 7,2 bis 12 Volt können Tempo 50 erreichen, Verbrennermotoren haben bis zu zwei PS. „Wir haben diese Gemeinschaft gegründet, um unser Hobby bekannt zu machen und junge Leute dafür zu interessieren“, so Barth, der auch erklärt, wie man mit wenig Geld starten kann. „Wir pflegen die Gemeinschaft und jeder hilft jedem.“

Zu Gast waren wieder die IG-Kölner Truck-Modellbauer mit zwei großen Anhängern voller Modellbau-Ausrüstungen, weitere Teilnehmer kamen von der Nordsee oder Stuttgart. Auf dem Freigelände wurde mit den Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr ein Brand gelöscht, es gab zwei US-Polizeifahrzeuge sowie einen Arztwagen aus Amerika zu sehen. Stark frequentiert war auch der Autokranwagen der Firma Schneider und Eckhardt, mit dem Besucher ein ausgeschlachtetes Auto umsetzen konnten. Am Sonntag präsentierte sich die Feuerwehr Deuz mit einigen Löschfahrzeugen.

Die nächsten MTSF-Treffen: 22. März (125 Jahre Motoromnibus) in Netphen, 4. April Motorgeräte Strack in Buchen, 16. Mai Frühlingsfest in Weidenau, 17. Mai in Freudenberg, 6. Juni Kinder- und Familientag in Weidenau, 11. Juni Bauernmarkt in Beienbach.

