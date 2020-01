Deuz. In Netphen-Deuz stürzt ein Pferd so ungünstig in Futtertrog, dass es kopfüber stecken bleibt und sich nicht allein befreien kann. Feuerwehr hilft

Netphen: Feuerwehr rettet in Futtertrog gestürztes Pferd

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz in einem Pferdeschuppen an der Herborner Straße wurden am späten Donnerstagnachmittag, 30. Januar, die Feuerwehren aus Netphen und Deuz gerufen: Ein Pferd war in den Unterstand gelaufen, hatte das Gleichgewicht verloren und war in den Futtertrog gestürzt. Das Tier lag auf dem Rücken und konnte sich in dem engen Verschlag nicht selbst befreien.

Feuerwehren aus Netphen und Deuz setzen schweres Gerät ein

Unter der Leitung von Stadtbrandinspektor Sebastian Reh rückten die Einsatzkräfte an und weil das Pferd vor Angst um sich trat und eine Verletzung der Feuerwehrleute nicht auszuschließen war, wurde schließlich ein Tierarzt angefordert, der dem Tier eine Beruhigungsspritze gab.

Um die Verschalung zu beseitigen, mussten die Einsatzkräfte dann schweres Gerät einsetzen: Mit dem Spreizer wurden die Seitenwandstützen aus der Erde gezogen. Erst dann konnte das Pferd umgedreht werden und es stand wieder auf allen vier Beinen.

