Netphen: Prozess um einen Parkplatz

Die Geschichte hörte sich kompliziert an. Aber immerhin: Am Ende des Jahres 2017 war eine Lösung in Sicht, die es Gisela Steinke erlaubt hätte, mit ihrer außergewöhnlich schweren Gehbehinderung vor der eigenen Haustür ins Auto zu steigen. Eine Fehleinschätzung: Drei Jahre später steht die Klage der Anwohnerin der Weidenauer Straße gegen die Stadt Netphen vor dem Verwaltungsgericht Arnsberg zur Entscheidung an.

2016: Der erste Anlauf

Gisela Steinke ist 72 Jahre alt. Eine Erkrankung erlaubt ihr nur noch kürzeste Wege zu Fuß – jenseits der Haustür ist sie auf den Rollstuhl angewiesen. Der Umgang mit Behörden ist ihr vertraut: Viele Jahre war sie SPD-Stadtverordnete in Netphen und im Vorstand des SV Dreis-Tiefenbach engagiert, Ehemann Klaus Steinke hatte eine leitende Funktion in der Kreisverwaltung. Ihr Antrag im Jahr 2016, vor der eigenen Haustür einen Behindertenparkplatz auszuweisen, schien reine Formsache. Auf den ersten Blick.

2017: Es geht los

Keinen Schwerbehindertenparkplatz, aber ein eingeschränktes Halteverbot vor den Reihenhäusern bot die Stadt am 1. Juli 2017 an. Das Auto hätte dann bis zu drei Stunden vor der Tür stehen dürfen. Die Polizei schlug eine andere Regelung vor: Man möge stattdessen die Halteverbotszone verlängern, die im weiteren Verlauf der Haupterschließungsstraße zur Reichspfad-Siedlung ohnehin schon besteht. Die Eheleute Steinke zögerten: So ein langes Halteverbot nur wegen ihnen – das könne bei den knappen Parkplätzen in der Siedlung Ärger geben.

Die Stadt will aber keinen isolierten Behindertenparkplatz ausweisen: Die Straße sei dafür zu schmal, Bus und Rettungsfahrzeuge kämen dann womöglich nicht mehr durch. Am 21. Dezember 2017 schicken Gisela und Klaus Steinke ein Fax ans Rathaus: „Hiermit nehmen wir die Entscheidung vom 07.09.17 (Halteverbot vor unserer Grundstückszuwegung bis zu den Garagen auf eine Länge von ca. 7 m) an.“ Danach passierte – nichts.



2018: Die Klage

Mit Schreiben vom 8. März 2018 beantragte Klaus Steinke bei der Stadt erneut einen Behindertenparkplatz. „Das könnte ein Fehler gewesen sein“, räumt Steinke im Gespräch mit dieser Zeitung ein – denn das bis dahin verabredete Halteverbot, so Michael Schneider, Fachbereichsleiter Ordnung und Bürgerservice bei der Stadt Netphen, „wäre möglich gewesen“. Das Fahrzeug der Anwohnerin, die mittlerweile einen Grad der Behinderung von 100 Prozent hat, hätte dort bis zu drei Stunden stehen dürfen. Schneider: „Das war ein Angebot.“

Mit Schreiben vom 20. April 2018 lehnte die Stadt ab. „Sie haben die Möglichkeit, eine zu Ihrem Wohnhaus gehörige Garage mit der entsprechenden Garageneinfahrt als zusätzlichem Stellplatz zu nutzen.“ Und: „Grundsätzlich liegt es in der Verantwortung eines jeden Grundstückseigentümers, auf seinem eigenen Grund geeigneten Parkraum vorzuhalten.“ Abgesehen davon: Die Parkplätze am Straßenrand seien sowieso nicht permanent“ belegt – aber auch für Menschen mit Gehbehinderung unbrauchbar: „Die vorhandenen Bordsteinkanten würden hier das gefahrlose Ein- und Aussteigen für behinderte Menschen zudem erschweren.“

Am 22. Mai 2018 reicht Klaus Steinke Klage beim Verwaltungsgericht Arnsberg ein. „Vor dem Eigenheim der Klägerin stehen regelmäßig Fremdparker, so dass auch ein kurzzeitiges Anhalten und Ein-/Aussteigen für die Klägerin nicht möglich ist“, schreibt der Anwalt der Eheleute im März 2019 in einem Schriftsatz an das Gericht. „Die Beklagte (also die Stadt Netphen, d. Red.) hat das mit der Rechtsgrundlage ebenfalls verfolgte Ziel, Benachteiligungen von Schwerbehinderten auszugleichen…, nicht hinreichend berücksichtigt.“ Der Gesetzgeber, so der Anwalt, sehe bei einem Konflikt wie auf dem Heckersberg „eine Nachrangigkeit der Interessen der Allgemeinheit an verfügbarem Parkraum“.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

2020: Termin in Sicht. Siehe Infobox.

Siegen und Umland Der Stand heute Am 18. April 2019 legt die Stadt dem Gericht Fotos von freien Parkplätzen an der Weidenauer Straße vor. Am 14. Februar 2020, gut eine Woche nach Gisela Steinkes 72. Geburtstag, beraumt der Einzelrichter des Verwaltungsgerichts Arnsberg die mündliche Verhandlung für den 18. Juni an. Der Termin ist inzwischen – coronabedingt – abgesagt worden. Vor Herbst, so Steinkes Anwalt, werde es nicht weitergehen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.