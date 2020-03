Netphen schließt drei weitere Spielplätze für Kinder

Über die Schließung von drei weiteren Kinderspielplätze berät der Jugend- und Sozialausschuss am Mittwoch, 18. März, ab 17 Uhr im Ratssaal. Aufgegeben werden sollend er Spielplatz auf dem Sterndill in Deuz, Breitenrath 2 in Dreis-Tiefenbach und Seifenwiese in Irmgarteichen. Begründet wird dies mit geringer Nutzung und der Erreichbarkeit anderer Spielplätze in der Nachbarschaft. Auf dem Prüfstand steht auch der Spielplatz in der Droste-Hülshoff-Straße in Dreis-Tiefenbach; dort soll noch einmal mit den Eltern gesprochen werden, die die Pflege übernommen hatten, mittlerweile aber eingestellt haben.

Nächstes Vorhaben: Dreisbacher Mühle

Aktuell gibt es in den 21 Ortsteilen 45 Spielplätze. Die Verwaltung verweist in ihrer Vorlage auf den Grundsatz, sich auf größere Spielplätzen in zentralen Lagen zu konzentrieren – zumal dort die Kinderzahlen zunehmen und in kleineren Ortschaften zurückgehen. 2019 wurde der Bühlgarten eröffnet, dafür wurde der Spielplatz am Kälberhof abgebaut. 2020 ist die Neugestaltung des Platzes an der Dreisbacher Mühle vorgesehen. Aufgegeben wird der Plan für Brauersdorf. Dafür entsteht im Freizeitpark der Bewegungspark.

