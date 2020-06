Netphen: Sebastian Zimmermann ist jetzt offiziell Kandidat

Netphen. CDU-Bürgermeisterkandidat Sebastian Zimmermann hat seine Bewerbung im Rathaus abgegeben.

Sebastian Zimmermann hat seine offizielle Bewerbung für das Amt des Bürgermeisters für Netphen bei Wahlleiter Hans-Georg Rosemann eingereicht. Der 39-jährige Jurist ist im Februar auf der Wahlversammlung der CDU Netphen von 97,6 Prozent der CDU-Mitglieder nominiert worden.

Gemeinsam mit der CDU unterstützt auch die FDP Sebastian Zimmerman im Wahlkampf. „Netphen braucht den Wechsel auf dieser verantwortungsvollen Position des Bürgermeisters", sagt der Vorsitzende FDP Netphen, Olaf Althaus.

„Eine Politik des Zusammenhalts ist das, was Netphen in den nächsten Jahren braucht“, sagt Sebastian Zimmermann, eine sachliche und wohlwollende politische Diskussionskultur und ein offenerer Umgang miteinander sind Schlüssel zu besseren Entscheidungen“.

1999 mit 18 Jahren jüngstes Ratsmitglied

Mit 18 Jahren war Sebastian Zimmermann 1999 in den Netphener Rat gewählt worden – das bis zu diesem Zeitpunkt jüngste Ratsmitglied war der Vorsitzende Richter am Landgericht a.D. Wolfgang Münker, der 1975 mit 25 Jahren in den Rat der damaligen Gemeinde Netphen einzog: „Sebastian ist ein prima Kerl mit tollen Ideen“, sagt Münker heute über seinen Juristenkollegen.

Nach dem Abitur im Jahre 2000 absolvierte Zimmermann seinen Wehrdienst. Das Jura-Studium in Bonn beendete Zimmermann im April 2008 mit dem ersten juristischen Staatsexamen. Während der seit 2010 ausgeübten Anwaltstätigkeit in Bonn und Siegen erhielt Zimmermann einen Lehrauftrag an der Universität Siegen, den er nebenberuflich ausübte. Seit 2016 ist er als Jurist in der Verwaltung der Universität tätig, seit 2018 als Leiter der Stabsstelle Datenschutz.

