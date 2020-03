Neunkirchen: Modernes Grab mit Geschichte

Siegen und Umland H.D.F. Schneider

Heinrich Daniel Friedrich Schneider wurde am 13. März 1812 in Struthütten geboren. Nach dem Besuch der Elementarschule in Struthütten sowie der Privatschule in Neunkirchen absolvierte er die höhere Rektoratsschule in Gummersbach. Nach Beendigung einer kaufmännischen Lehre in Unterbarmen kehrte er in sein Elternhaus zurück und befasste sich mit dem Studium des heimischen Gruben- und Hüttenbetriebes. Eine Reihe von Jahren war er Hüttenschulte der Hochofenanlage Neuhütte, der Herdorfer- sowie der Seelenberger Hütte und Vorstandsmitglied vieler Gruben.

Am 5. April 1837 eröffnete Schneider die gleichnamige Firma in Neunkirchen, wohin er im selben Jahr gezogen war. Nach der Eröffnung der Eisenbahn erhielt die Montanindustrie des Siegerlandes einen großen Aufschwung. 1874 eröffnete er ein zeitgemäßes Hochofenwerk in Herdorf. Unter seiner Leitung erhielt die Friedrichshütte bedeutende Neubauten und stets weitere technische Verbesserungen.

Schneider bekleidete auch eine große Zahl Ehrenämter. Am 20. Januar 1883 verlieh ihm Kaiser Wilhelm I.den Titel eines Königlichen Kommerzienrates und am 4. September 1889 wurde er mit dem Königlichen Kronenordnen IV. Klasse dekoriert.

Am 22. Oktober 1895 verstarb Schneider im Alter von 83 Jahren. Das von ihm begründete Hochofenwerk Friedrichshütte in Herdorf wurde am 9. September 1896 in die Aktien-Gesellschaft „Bergbau- und Hütten-Aktien-Gesellschaft Friedrichshütte in Neunkirchen“ umgewandelt.