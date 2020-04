Niederdielfen: Feuer in Gewerbebetrieb schnell gelöscht

Niederdielfen. Glimpflich ausgegangen ist der Brand in einer Firma in der Niederdielfener Weißtalstraße.

Großalarm löste am Freitagnachmittag die Leitstelle der Feuerwehr Siegen für zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehren sowie Rettungsdienste aus dem Kreisgebiet aus: In einer Firma im Bereich des Weißtalwerks in der Weißtalstraße in Niederdielfen war ein Gebäudebrand gemeldet worden.

Die Feuerwehren aus der Gemeinde Wilnsdorf waren als erste vor Ort und stellten fest, dass eine Absauganlage, die Gase von Schweißrobotern nach außen absaugt, Feuer gefangen hatte. Das Produktionsgebäude war bereits komplett geräumt worden. Nach dem Aufbau der Löschwasserversorgung konnte mit den Löscharbeiten begonnen werden. Die Einsatzkräfte hatten den Brand schnell im Griff, so dass in der Zwischenzeit schon die ersten Feuerwehreinheiten wieder abrücken konnten.

Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei vor Ort noch nicht mitteilen.

