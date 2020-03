Philharmonie-Probenhaus in Siegen soll 2022 fertig sein

Siegen. Weichen für Haus der Musik an Siegener Oranienstraße sind gestellt, die Pläne bewilligt. Ab Sommer 2022 soll die Philharmonie Südwestfalen proben

Der offizielle Startschuss ist gefallen: Das „Haus der Musik“ kommt. Die Stiftung der Philharmonie Südwestfalen hat den Weg für das neue Probenhaus in der Oranienstraße im Herzen von Siegen frei gemacht, teilt der Kreis Siegen-Wittgenstein mit.

In einer Sitzung am Dienstagabend, 10. März, haben sich Vorstand und Stiftungsrat für den Bau nach den jetzt vorliegenden Plänen ausgesprochen. „Auf dieser Basis gehen wir davon aus, dass das Orchester das ‚Haus der Musik‘ bereits im Sommer 2022 beziehen kann“, freut sich Landrat Andreas Müller, Vorsitzender von Stiftungsrat und Philharmonie-Trägerverein.

Herzstück des Siegener Probenhauses ist der Probensaal

„Der Umzug in das ‚Haus der Musik‘ ist ein Quantensprung. Der neue Probensaal wird weithin beispielhaft sein. Ich freue mich sehr, dass wir dieses ambitionierte Vorhaben gemeinsam auf den Weg gebracht haben und bedanke mich bei allen – insbesondere bei unserer Stifterin Barbara Lambrecht-Schadeberg – die dieses Projekt möglich machen“, sagte Müller.

Herzstück des neu zu errichtenden Probenhauses ist die deutlich verbesserte Akustik des Probensaals und der Stimmzimmer. Viele Jahre haben sich die Profimusiker an die bestehenden Gegebenheiten in Hilchenbach angepasst. Bald können sie nun ein neues Gebäude beziehen, das nach ihren Anforderungen gestaltet wurde – und darauf freuen sich nicht nur die Musiker selbst. Bereits 2018 wurde mit einer Satzungsänderung der Stiftung Philharmonie Südwestfalen der Weg für dieses Großprojekt geebnet. In den vergangenen Monaten erfolgte eine intensive Bedarfsanalyse, akustische Gutachten wurden eingeholt und das Bauvorhaben entsprechend angepasst. So entstanden Stück für Stück die Pläne für ein exakt an die Bedürfnisse des Landesorchesters angepasstes Probenhaus.

Wegweisendes Großprojekt für die Philharmonie in Siegen

Nach Abschluss der notwendigen Fachplanungen haben nun die beiden Gremien der Stiftung Philharmonie Südwestfalen gemeinsam die Weichen für den Bau dieses wegweisenden Großprojekts „Haus der Musik“ gestellt. Vorstand und Stiftungsrat sind sich einig, dass sich das neue Probenhaus im Zentrum von Siegen langfristig auch äußerst positiv auf die Qualität des rund 60-köpfigen Landesorchesters auswirken wird. „Wir sind überzeugt, dass der Umzug und die sich daraus ergebenden zahlreichen Vorteile das Fundament für hochwertige künstlerische Leistungen des Landesorchesters in den nächsten Jahrzehnten bilden werden“, so Intendant Michael Nassauer. Vorgesehen seien auch Kooperationen unter anderem mit Fachbereichen der Universität Siegen, die ebenfalls in die Innenstadt ziehen, sowie mit der Musikschule der Stadt Siegen.

Die Finanzierung des Bauvorhabens ist durch Mittel der Stiftung und Dank weiterer Zustiftungen gesichert, erläutert Wilfried Groos, Vorstandsvorsitzender der Stiftung. „Die vorliegenden Planungen sind ein fein abgestimmter Kompromiss zwischen den akustischen Anforderungen des Profiorchesters an ein Probenhaus unter Berücksichtigung der Gesamtkosten.“ Ein eigenes Probenhaus mitten in Siegen erhöhe die Sichtbarkeit des Orchesters und stärke die Akzeptanz in der Bevölkerung. „Wir hoffen natürlich, dass das neue Probenhaus Zuspruch in der Bürgerschaft und der Unternehmerschaft von Südwestfalen findet.“ Weitere Unterstützer seien daher herzlich willkommen.“

