Siegen/Hilchenbach. Mehr Geld für Soziale Medien und den Bereich Erziehung. Die Philharmonie Südwestfalen erhält eine weitere Zuwendung von der Landesregierung.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Philharmonie Südwestfalen bekommt mehr Geld aus Düsseldorf

Die Philharmonie Südwestfalen bekommt 226.000 Euro aus Düsseldorf überwiesen. Das Geld soll helfen, die Präsenz des Orchesters in den Sozialen Medien zu stärken.

Zudem soll ein Schwerpunkt im Bereich Erziehung gelegt werden, wie es am Donnerstag in einer Mitteilung des NRW-Kulturministeriums heißt. Die zusätzlichen Mittel seien Teil der Stärkungsinitiative Kultur und unterstützten bei der Herausbildung und Weiterentwicklung spezieller Profile.

Insgesamt erhalten die vier Landestheater und drei Landesorchester 1,6 Millionen Euro zusätzlich.

Bestellen Sie hier unseren Newsletter aus dem Siegerland! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Die vier Landestheater – Castrop-Rauxel, Dinslaken, Detmold und Neuss – und drei Landesorchester – neben der Philharmonie Südwestfalen sind das die Philharmonie Westfalen in Recklinghausen und die Norwestdeutsche Philharmonie in Herford – übernehmen neben ihrer Funktion in der Sitzstadt die wichtige Aufgabe einer kulturellen Grundversorgung im ländlichen Raum, heißt es weiter.

Gesamtbudget für Theater und Orchester liegt bei 27,3 Millionen Euro

Durch ihre ausgeprägten Reiseaktivitäten würden sie vor allem kleinere Städte und Gemeinden erreichen, die nicht über eigene Ensembles oder Sinfonieorchester verfügen. Mit den zusätzlichen Mitteln im Rahmen der Stärkungsinitiative Kultur liegt das Gesamtbudget des Landes für die Landestheater und Landesorchester ab diesem Jahr bei insgesamt rund 27,3 Millionen Euro jährlich.

Die Förderung der Landestheater ist damit seit 2017 um circa 16 Prozent auf rund 18 Millionen Euro gestiegen, rechnet das Ministerium vor. Die Förderung der Landesorchester ist seit 2017 um circa 19 Prozent auf rund 9,3 Millionen Euro gestiegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.