Pieroth baut neues Backhaus mit Café bei Niederschelden

Die Bauarbeiten sind schon im Gange, die Bodenplatte ist gegossen und die Arbeiten gehen zügig voran: An der Landesgrenze zwischen Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz baut die Firma Backhaus Pieroth ein Café mit Backhaus. Die Eröffnung ist für den kommenden Juni geplant.

Die neue Filiale des Unternehmens entsteht auf einem 1000 Quadratmeter großen Grundstück in der Kölner Straße in unmittelbarer Nähe zum Kreisel. „Als Wirtschaftsförderung der Verbandsgemeinde Kirchen sind uns die Entwicklung der heimischen Betriebe und die Ansiedlung neuer Unternehmen wichtige Anliegen“, sagte Maik Köhler, Ortsbürgermeister von Mudersbach, beim Spatenstich. „Umso erfreulicher ist es, wenn eine Ansiedlung seitens der Wirtschaftsförderung in Zusammenarbeit mit dem Ortsbürgermeister und dem Ortsgemeinderat erfolgreich umgesetzt werden konnte.“

15 bis 20 neue Arbeitsplätze

Matthias Blatter, seit zwei Jahren Inhaber der Firma „Backhaus Pieroth“, sowie Architekt Jörg Matern erläuterten Mitgliedern der Verbandsgemeindeverwaltung und der Wirtschaftsförderung die Baumaßnahme und die weiteren Pläne. Demnach wird das Backhaus an 363 Tagen im Jahr geöffnet sein. Entstehen wird ein 200 Quadratmeter großes Backhaus mit 70 Innen- und 40 Außenplätzen, darüber hinaus sind rund 20 Parkplätze für Pkws vorgesehen. Etwa 750.000 Euro wird Matthias Blatter in das Backhaus investieren. Besonders freut sich Bürgermeister Maik Köhler, dass mit der Neuansiedlung 15 bis 20 neue Arbeitsplätze geschaffen werden.

