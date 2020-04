Polizei ermittelt nach Waldbrand in Kreuztal

In Kreuztal-Ferndorf ist Dienstagabend ein Waldbrand ausgebrochen. Die Polizei nimmt nach dem Feuer die Ermittlungen auf.

In einem Waldstück in Kreuztal-Ferndorf ist am Dienstagabend, 21. April, ein Brand ausgebrochen. Die Feuerwehr-Einheiten aus Kreuztal, Ferndorf, Kredenbach und Fellinghausen rückten gegen 19.40 Uhr mit rund 20 Einsatzkräften zu der gemeldeten Einsatzstelle oberhalb des Ferndorfer Friedhofs aus.

Beim Eintreffen standen rund 50 Quadratmeter Waldfläche in Brand. Nachdem die Wasserversorgung über eine Schlauchleitung vom Tanklöschfahrzeug zur Einsatzstelle verlegt worden war, konnten die Flammen mit mehreren Strahlrohren rasch unter Kontrolle gebracht werden.

Glutnester mit Wärmebildkamera gesucht

Im Pendelverkehr wurde das Wasser mit einigen Tanklöschfahrzeugen an die Brandstelle gebracht. Mit einer Wärmebildkamera wurden weitere Glutnester gesucht. Nach umfangreicher Bewässerung der Brandfläche, konnten die Einsatzkräfte wieder in ihre Gerätehäuser einrücken.

Neben der Waldfläche fing auch ein Hochsitz Feuer, der laut Polizei möglicherweise vorsätzlich angezündet wurde. Die Beamten ermitteln nun wegen Brandstiftung.

