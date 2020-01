Polizei Siegen: Keine Fingerabdrücke wegen Sprayen an Kirche

Siegen/Arnsberg. Verwaltungsgericht Arnsberg: Junger Siegener darf wegen Schmierei an Kirchengebäude von der Polizei nicht erkennungsdienstlich behandelt werden.

Weil er die Wand eines Kirchengebäudes beschmiert hatte, wollte die Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein Fotos und Fingerabdrücke eines jungen Siegeners nehmen. Das Verwaltungsgericht Arnsberg hat aber jetzt entschieden, dass der Jugendliche das nicht tun muss.

Die Tat: Schriftzug auf Siegener Kirchengebäude

„There is no God“ („Es gibt keinen Gott“, Red.) hatte der junge Mann im Januar 2018 auf die Fassade einer Ev. Kirche in Siegen gesprüht, auf etwa 1,50 mal 1 Meter Fläche. Er versteckte sich zwar, wurde aber wenig später betrunken und im Besitz von Marihuana von der Polizei aufgegriffen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz ein, das wenig später eingestellt wurde.

Die Polizei Siegen-Wittgenstein will Fotos und Fingerabdrücke speichern

Wenig später, Anfang Februar 2018, wurde von der Kreispolizeibehörde eine erkennungsdienstliche Maßnahme angeordnet. Diese Verfügung war Gegenstand des Verfahrens, das die Staatsanwaltschaft kurz zuvor bereits eingestellt hatte, der junge Mann wollte seine Fingerabdrücke, Fotos und weitere Daten nicht von der Polizei erfasst wissen. Der Fall ging vor das Arnsberger Verwaltungsgericht.

Das Gericht: Strafprozessordnung und Polizeigesetz greifen nicht

Zwei juristische Sachverhalte sind hier berührt: Zum einen die Strafprozessordnung – und nach der ist der Fall eindeutig: Eine Person muss noch Beschuldigter eines Ermittlungsverfahrens sein, sonst ist der Bescheid ungültig, erklärt Richter Stefan Schulte, stellvertretender Pressedezernent des Verwaltungsgerichts Arnsberg. Maßgeblich ist hier, dass die erkennungsdienstliche Behandlung die Aufklärung einer Straftat vereinfachen soll.

Juristisch gibt es aber die Möglichkeit, die Verfügung „auszuwechseln“, also einen anderen Sachverhalt geltend zu machen für die Verfügung. Näheres dazu regelt das Polizeigesetz, das aber eine andere Rechtsgrundlage hat. Denn hier ist maßgeblich, dass solche Maßnahmen durchgeführt werden sollen, um Straftaten vorbeugend zu bekämpfen, so Schulte – etwa zur Abschreckung. Der Bescheid, den die Polizei dem jungen Mann zugestellt hatte, enthielt aber keine entsprechende Begründung.

Damit muss der Jugendliche seine Daten nicht bei der Polizei hinterlegen. Das Land NRW kann noch Rechtsmittel einlegen.

