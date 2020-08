Polizeiauto prallt auf der HTS in Kreuztal gegen Leitplanke

Kreuztal. Streifenwagen der Polizei ist Sonntag unterwegs zu einem Einsatz nach Siegen, auf der HTS in Kreuztal kollidiert das Fahrzeug mit der Leitplanke

Ein Streifenwagen der Kreispolizeibehörde, der sich auf einer Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung Siegen befand, ist am Sonntagnachmittag, 9. August, aus bislang ungeklärter Ursache zwischen den HTS-Anschlussstellen Kreuztal und Buschhütten in die Mittelleitplanke gefahren. Zuvor war der Wagen in die rechte Leitplanke geraten und hatte sich anschließend gedreht.

Die drei Personen in dem Fahrzeug wurden bei der Kollision nicht verletzt. Hinzugerufene Kollegen sperrten die linke Fahrspur und übernahmen die Unfallaufnahme. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeifließen. Der Grund für den Unfall ist möglicherweise Aquaplaning gewesen, heißt es. Der Sachschaden soll bei 20.000 Euro liegen.

