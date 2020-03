Prince Charming im Kreuztaler Märchenland

Eichen. Rumpelstilzchen trifft Prince Charming: Das Kreuztaler Tanztheaterprojekt „YourStory“ führt in diesem Jahr in eine verrückte Fairytale Academy.

Für manche Veranstaltungen reicht der Saal des Eichener Hamer gerade so aus, der Parkplatz hingegen nicht. Viele Besucher mussten am Samstagabend auf die andere Straßenseite ausweichen, die miterleben wollten, was ihre Kinder, Enkel und Freunde alles in der „Fairytale Academy“ erleben würden.

Auch für dieses Frühjahr haben Tanzpädagogin und Choreographin Britta Papp und Theaterpädagogen Lars Dettmer wieder ein selbst kreiertes Tanztheaterstück auf die Bühne gebracht, im Rahmen des Projektes „YourStory“, das sich inzwischen in Kreuztal zum buchstäblichen Dauerbrenner entwickelt hat. Rund 40 Jugendliche lassen ihr begeistertes Publikum wieder teilhaben an ihren Fähigkeiten in Sachen Tanz und Schauspielerei, in einem Stück, das für gut zwei Stunden aus der immer absurder werdenden „realen Welt“ in eine märchenhafte Dimension führt, die allerdings hier und da durchaus sehr vertraute Züge annehmen kann.

Die Story

Auch im Märchenland hat es eine große Katastrophe gegeben, wie eines der drei kleinen Schweinchen zu Beginn feststellen muss, das nunmehr „ein Schweinchen minus Zwei“ ist - und dann in einem Zauberspiegel sehen kann, wie es dazu gekommen ist. Und was sich vielleicht gegen die schlimmen Folgen einer Welt machen lässt, die von einer bösen Hexe beherrscht wird. Eine Hexe, die schon einmal besiegt werden konnte, nach dem „Schneewittchen“-Vorfall von 1403, wie Schweinchen und Zuschauer erfahren; einem „großen Missverständnis, das dennoch zur Verbannung der Dame in Schwarz führte. Die danach aber einfach unter ihrem richtigen Namen Melificent Waldrich-Hornbach eine Schule für Märchencharaktere eröffnet hat. Genau, die oben bereits erwähnte „Fairytale Academy“.

Warum die nun einen englischen Namen haben muss, sei einmal dahingestellt, vielleicht, weil es nicht nur um Grimm’sche Geschichten geht. Viel entscheidender ist aber, dass die Schule seit langem notorisch unterfinanziert oder schlichtweg pleite ist. Die Dächer sind undicht, der Putz rieselt von den Wänden, offenbar ist auch das Märchenland von so banalen Dingen wie Sanierungsstau oder der schwarzen Null nicht ganz unverschont geblieben. Und ausgerechnet nun kommt der strenge Schulrat vorbei, wie die Eulenluftpost leider ein wenig verspätet mitteilt.

Die Show

In der Folge gibt es für die Jugendlichen reichlich Gelegenheit, mit eindrucksvollen Tanz- und sehr gelungenen Spielszenen in phantasiereichen Kostümen den komisch-verrückten Schulalltag auf die Hamer-Bühne zu zaubern. Dabei begegnen die Zuschauer manchem bekannten Namen aus der Märchenwelt, vom Prinz Charming, der als Sportlehrer mit falschem Bart und bemühtem russischen Akzent die überwiegend weibliche Schülerschaft regelmäßig zu Ohnmachtsanfällen treibt, über Rumpelstilzchen, das manchen Schicksalsschlag durch böse Drachen erleiden muss, bis zur süßen Gretel, die noch immer unter den Nachwirkungen eines gewissen Waldspazierganges leidet und sich nun in heftiger Schizophrenie immer wieder in einen bösen Hänsel mit Giftphantasien verwandelt. Und es wird Etikette gelernt. „Popelessen ist Bäh. Prinzessinnen tun nichts, was Bäh ist“, wird den Bauernmädchen eingepaukt, die wegen des großen Bedarfs an adligen Töchtern auf den Markt gebracht werden müssen.

„YourStory" gibt es seit 2016. Jugendliche ab 13 Jahren studieren jährlich ein Tanztheater mit Britta Papp (Tanz) und Lars Dettmer (Theater) ein. Angesiedelt ist das Projekt bei „Spitzentanz" , der aus der Musikschule Kreuztal ausgegliederten Tanzabteilung: spitzentanz.com

Untermalt von unterschiedlichen musikalischen Klängen, darunter „Eye Of The Tiger“ aus dem dritten „Rocky“-Film und vor allem zauberhafte Klänge im John-Williams-Modus, ist das auch 2020 wieder eine sehr runde Sache geworden. Ein anhaltender Erfolg, diese Kreuztaler „Story“ der künstlerischen Art.

