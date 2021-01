Programm für drei Schulstunden

Das gehört alles zum Distanzunterricht dazu.

Montags, mittwochs und freitags die 3 und 4, dienstags und donnerstags die 1 und die 2. Die Tage mit den Videokonferenzen sind die Höhepunkte der Schulwoche auch in Niedernetphen. Für die anderen Tage und für die Zeit vor und nach dem Treffen am Bildschirm haben die Netphener Grundschulkinder einen neuen Stundenplan, der „Wochenplan“ heißt. In Deutsch gibt es den „Findefixmini“ mit Aufgaben zum schuleigenen Wörterbuch, in Mathe das Mathebuch und unter den „Herzchenaufgaben“ den „Anton“ und den „Schmierfink“. Herzchenaufgaben? „Die sind zusätzlich und freiwillig“, sagt Konrektorin Kirsten Wüst.

Auf zweieinhalb bis drei Schulstunden ist das Tagesprogramm ausgelegt. „Beim ersten Lockdown hatten wir mehr“, berichtet Kirsten Wüst – zu viel für Kinder und Eltern. „Zu Hause geht es schleppender.“ Die Ablenkungen sind groß, der Rahmen des Klassenzimmers fehlt. Da kann sich so ein Schultag schnell mal in den Nachmittag hineinziehen.

Teams und Paddles

Auf „Teams“ laufen Videokonferenzen, wird gechattet, landen Elternbriefe, führt das Klassentier Tagebuch. Viel bunter ist „Paddles“, die digitale Pinnwand. Jeder Jahrgang hat hier seine eigene Fundgrube: Da ist Antolin mit Lesestoff und Fragen dazu, da sind Videos zum Rechnenüben, da ist das Eichhörnchen Tom auf Schatz- und Futtersuche, das jeweilige „Montagspaket“ für Englisch und ein Film über Wintervögel – viel Stoff auch aus den Fächern, die im Lockdown vom Stundenplan verschwunden sind. Einschließlich Kunst: das Klassentier zum Selbstbasteln.

Das meiste Material schaffen die Lehrerinnen selbst heran, viele digitale Arbeitsblätter erstellen sie mit dem „Work­sheet-Crafter“ selbst. Dass die Schnecke fürs Rechnen mit „Plus“ und die Maus fürs Rechnen mit „Mal“ zuständig ist, liegt auch daran, dass das junge, anspruchsvolle Publikum bei Laune gehalten werden muss. „Für eine gewisse Zeit kann man sich so etwas einfallen lassen“, sagt Kirsten Wüst, „aber eigentlich brauchen Kinder Sachen zum Anfassen und die Anwesenheit von Lehrern.

Mut machen sollen die Postkarten, jede Woche als Rückmeldung auf die Aufgabenpakete. Nächste Woche sind die Zeugnisse dabei.