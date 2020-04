Rewe Siegen-Geisweid kann kommen: Sohlbach im neuen Kanal

Geisweid. Nach monatelanger Arbeit am Rathaus in Siegen-Geisweid fließt der Sohlbach im neuen Bett – wichtig für den Fortschritt am neuen Rewe-Supermarkt.

Der Sohlbach fließt in seinem neuen Bett. Die Schoofs-Gruppe aus Kevelaer, die am Rathaus Geisweid den neuen Rewe-Markt errichtet, hat in monatelanger Arbeit das Gewässer in die neue Verrohrung umgeleitet.

Für den Bau des neuen Supermarkts musste der alte und sanierungsbedürftige verrohrte Sohlbach auf dem Grundstück an der Geisweider Straße umverlegt werden. Mit den Entsorgungsbetrieben der Stadt Siegen (ESi) die Besitzer und Bewirtschafter des Sohlbachs sind, wurde die Umverlegung abgestimmt und vom Kreis Siegen-Wittgenstein genehmigt.

So funktionierte die Ausführung der Sohlbach-Verlegung am Rathaus Siegen-Geisweid

Von Mai 2019 bis April 2020 wurden insgesamt 57 bis zu 20 Tonnen schwere Betonfertigteile für die neue Verrohrung verlegt. Dazu war vorher eine Wasserhaltung errichtet worden, umfangreiche Erdarbeiten für die Baugrube waren erforderlich.

Eine besondere Herausforderung für die Ingenieure und Bauleute stellte der Umschluss von altem auf neues Bachbett heraus. An den Grundstücksgrenzen mussten Bypass-Bauwerke errichtet werden, um den permanenten Wasserablauf auch während der Baumaßnahme zu gewährleisten. Das Wasser wurde mit einer Vakuum-Hebeanlage umgeleitet, damit zwischen den Anschlusspunkten Rohre verlegt werden konnten. Die letzten Betonteile wurden in dieser Woche mit schwerem Hebegerät versetzt. Für den passgenauen Anschluss müssen nun noch die Spalte mit Ortbeton-Übergängen abgedichtet werden.

Voraussetzung für den Fortschritt der Bauarbeiten am neuen Geisweider Rewe

Bevor der neue Kanal final fertig ist, ist eine Begutachtung mit den ESi vorgesehen. Dazu werden die Bypässe stillgelegt, das Wasser verläuft im neuen Kanal. Zum Abschluss wird die alte Sohlbachverrohrung teilweise abgebrochen und verfüllt.

Dass der Bach in seinem neuen Kanal fließt, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Bauarbeiten am Supermarkt-Gebäude fortgesetzt werden können. Nach Informationen dieser Zeitung kann mit der Fertigstellung des Rewe-Vollsortimenters nach den Sommerferien gerechnet werden. In der Vergangenheit war es mehrfach zu deutlichen Verzögerungen bei dem Projekt gekommen.

