Rothaarsteig bei Burbach: Wander-Boom in der Corona-Krise

Die Burbacher Tourismus-Expertin Cornelia Oerter an einem ihrer Lieblingsplätze im „Romantischen Hickengrund“: am Rastplatz auf dem Weg zwischen Nord- und Südschleife der Route.

Burbach. Alles geschlossen im Lockdown? Die Natur hat immer geöffnet. Wandern liegt derzeit voll im Trend, etwa im „Romantischen Hickengrund“ bei Burbach.

„Rausche, Fluss, das Tal entlang, ohne Rast und Ruh, rausche, flüstre meinem Sang Melodien zu!“ Goethe auf dem Grund des Hickengrunds?! Ja, na klar, und wo sonst? Denn allerwegen gurgelt es hier, plätschert und tropft. Regennass das Gras, vom frischen Wasser überspült die Wackersteine im Wetterbach. Sie machen das Furten möglich, wollte man denn den Pfad verlassen, der mit seinem schwarz-weißem Signet auf rund 23 Kilometern eine Gegend umkreist, die wie eine Modelleisenbahn-Landschaft wirkt. „Romantischer Hickengrund“ heißt der Berg-und-Tal-Weg im Dreiländereck.

Diese Runde mit den sieben von Marlies Obier (Obersdorf) gestalteten poetischen Hörstationen ist die längste und, gemeinsam mit der „Gernsdorfer Höhentour“, auch die jüngste der derzeit 13 „Spuren“, wie die Rundwanderwege entlang des Rothaarsteigs genannt werden.

Rothaarsteig ist einer der Top-Wanderwege in Deutschland

Seit 20 Jahren lockt der Rothaarsteig auf 154 Kilometer Länge zwischen Brilon und Dillenburg Wander-Begeisterte in die Region. 2020, im ersten Corona-Jahr, waren es besonders viele. Das gesteigerte Interesse lasse sich messen anhand „einer Mischung an Zahlen und gefühlten Entwicklungen“, sagt Katharina Schwake-Drucks, Sprecherin des in Schmallenberg ansässigen Rothaarsteigvereins. So hätten sich die Zugriffszahlen auf der Webseite des Steigs im Vergleich zu 2019 verdoppelt, die Prospektbestellungen und -downloads deutlich erhöht. Dazu sei wesentlich mehr Bewegung auf den Social-Media-Kanälen zu beobachten und die Zahl der eingereichten Wanderpässe erheblich gestiegen: auf 138 im Jahr 2020 (von 85 im Vorjahr).

Schwake-Drucks: „Hinzu kommen dann die ,Momentaufnahmen von draußen‘, zum Beispiel durch die Ranger.“ Auch hier sei eine „stärkere Frequentierung“ festgestellt worden. Im Schnitt sind im Jahr rund 1,7 Millionen Wanderer unterwegs auf diesem Weitwanderweg, der einer der „Top Trails of Germany“ ist und verstärkt als Ganzjahreswanderziel positioniert werden soll.

Burbach: Wanderwege entlang des Wegs ausbauen

Ausgebaut werden sollen auch die Wege entlang des Weges. So ist der Verein derzeit in Gesprächen rund um eine weitere Spur. In der Regel geht dabei die Initiative von einem Ort in Rothaarsteig-Nähe aus. Dann wird geprüft, ob es sich um einen Weg handelt, der den Kriterien des Deutschen Wanderverbands genügt. Gefragt wird zum Beispiel nach einer möglichst naturnahen Wegführung, nach landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten oder nach dem Erlebnispotenzial. Schwake-Drucks: „Wir schauen uns den Weg gemeinsam mit den Ortsvertretern an und begleiten dann alles – von der Idee bis zur zertifizierten Spur.“

Diesen Prozess hinter sich hat die Gemeinde Burbach mit ihrem seit 2010 bestehenden Themenweg „Literatur in der Natur – Romantischer Hickengrund“. Laut Cornelia Oerter, in der Kommune unter anderem zuständig für touristische Belange, war das kein leichtes Unterfangen. Mancherorts musste die Wegführung völlig überarbeitet werden. „In mühevoller Kleinarbeit“ waren Gespräche mit Beteiligten rund um Wald- und Forstwirtschaft, Eigentümern, Heimatvereinen und Ortsverantwortlichen zu führen. Es hat sich gelohnt: Der „Romantische Hickengrund“ ist einer der Spots am Wegesrand. Und für Wanderpass-Absolventen ein heißer Tipp. Wer möglichst schnell die erforderlichen acht von 13 ,Spuren‘ sammeln will, findet im Süden eine hohe Dichte an Rundwegen.

