Schulstart mit Corona: In Siegen sind VWS-Busse fast leer

Siegen/Olpe. Am Donnerstag wird der Schulbetrieb in Siegen-Wittgenstein und Olpe zum Teil wieder aufgenommen. Viele freie Plätze In den Schulbussen der VWS.

Zum teilweisen Schulstart am Donnerstag, 23. April, ist ein hohes Fahrgastaufkommen in den Bussen der Verkehrsbetriebe Westfalen-Süd (VWS) ausgeblieben. „Die verfügbaren Plätze in den Bussen im Schülerverkehr sind nur zu 5 Prozent belegt“, sagt Betriebsleiter Gerhard Bettermann.

Die VWS war am Donnerstag an einigen Schulen in den beiden Kreisen vor Ort, um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. „Ausgesprochen gut, total entspannt“, ist Bettermanns Fazit. Noch sei ja nur ein sehr kleiner Teil der Schüler in den Schulen – nur die der Abschlussklassen – und von denen seien sehr viele an diesem Donnerstag mit privaten Autos gekommen oder seien gebracht worden.

Weitere Fahrplanänderungen mit Blick auf den Schülerverkehr sind nun nicht mehr zu erwarten. Die VWS bedienen den regulären Fahrplan ja bereits in vollem Umfang. Ab dem 4. Mai kommen dann die Kinder der 4. Grundschulklassen dazu, in den Bussen der VWS gilt ab Montag, 27. April, eine Maskenpflicht.

VWS kann im Notfall in Siegen und Olpe auf einigen Linien Masken bereitstellen

Gerhard Bettermann rät vor diesem Hintergrund dazu, die Mund-Nasen-Masken auch schon an Haltestellen zu tragen und nicht erst im Bus. Die Erfahrungen der letzten Tage zeigten, dass es an einigen Haltestellen mit höherem Publikumsverkehr zu Begegnungen der Fahrgäste beim Ein- und Aussteigen aus den Bussen gekommen seien oder dass viele Menschen an den Haltestellen warten.

Auf Linien, bei denen die VWS ein besonders hohes Fahrgastaufkommen erwartet werden einige auch Masken dabei haben, die vom Fahrpersonal bei Bedarf an Kunden ausgegeben werden können. Schwerpunktmäßig werde das ab Montag in Siegen und Olpe der Fall sein, sagt Gerhard Bettermann, die VWS habe ein kleines Kontingent ergattern können. Dennoch sollten die Menschen eigene Masken tragen, es gibt längst nicht genug Mundschutze für alle – diese Regelung soll wirklich nur eine Ausnahme sein.

