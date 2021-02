Seelbacher Weiher: Polizei Siegen holt Personen vom Eis

Das Betreten des zugefrorenen Seelbacher Weihers ist ausdrücklich verboten. Trotzdem begeben sich am Samstag Kinder, Jugendliche und Erwachsene aufs Eis.

Seelbach. Trotz ausdrücklicher Warnungen begeben sich am Samstag mehrere Personen auf den zugefrorenen Seelbacher Weiher. Einer hat einen Hammer dabei.

Mehrere Kinder, Jugendliche und Erwachsene musste die Polizei am Samstagnachmittag vom zugefrorenen Seelbacher Weiher herunterholen und ihnen das Betreten der Eisfläche verbieten. Schon am frühen Nachmittag waren Kinder und Jugendliche mit Schlittschuhen gekommen, um auf der Eisfläche Runden zu drehen. Ein Jugendlicher versuchte einige Meter vom Ufer entfernt, mit einem Hammer ein Loch in die Eisdecke zu schlagen, um deren Dicke zu messen.

Obwohl die Temperaturen der vergangenen Tage das Gewässer haben zufrieren lassen, ist die Eisfläche nicht überall dicht und es kann beim Betreten zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Aller Warnungen von Polizei und Feuerwehr zum Trotz locken die zugefrorenen Gewässer dennoch Menschen an. Am Ufer des Seelbacher Weiher steht außerdem ein Schild, dass das Betreten der Eisfläche verboten ist.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.