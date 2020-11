Service fürs Siegerland: Weiterführende Schulen im Porträt

44 Grundschulen und Grundschulverbünde in den acht Siegerländer Städten und Gemeinden werden im nächsten Sommer ihre 4. Klassen entlassen. In der letzten Januarwoche gibt es die Halbjahreszeugnisse. Danach muss die Entscheidung fallen, wo es nach den Sommerferien weitergeht. Mit Unterstützung der Schulen geben wir auch in diesem Jahr wieder den Überblick über das Angebot.

Schulformen

Geht es ans Gymnasium? Davon gibt es zehn - acht kommunale, Stift Keppel in Allenbach und das evangelische Gymnasium in Weidenau. Diese Schulform ist, außer in Burbach und Freudenberg, in jeder Siegerländer Kommune vertreten.

Die Gesamtschule: Siegen hat drei, Freudenberg und Kreuztal je eine.

Die Sekundarschule: Sie ist so etwas wie die kleine Schwester der Gesamtschule - sie hat keine eigene gymnasiale Oberstufe, für den Weg zum Abitur aber ein Gymnasium oder ein Berufskolleg als Kooperationspartner an der Seite. Gibt es in Netphen, als Verbund in Burbach und Neunkirchen und in Trägerschaft des christlichen Schulvereins in Siegen-Kaan-Marienborn.

Die Realschule: Diese klassische Schulform ist noch zwei Mal in Siegen, in Wilnsdorf, in Kreuztal und - mit Hauptschul-Bildungsgang - in Hilchenbach vertreten, außerdem als Einrichtung des christlichen Schulvereins in Freudenberg-Niederndorf.

Die Hauptschule: Nur noch in Siegen-Achenbach und Wilnsdorf-Rudersdorf.

Anmeldungen

Die genauen Anmeldezeiten stehen auf den Homepages der Schulen, im nächsten Jahr wird das in der Regel Mitte Februar sein. In Siegen wird die Anmeldezeit für die Gesamtschulen üblicherweise vorgezogen, damit die Kinder, die dort keinen Platz finden, noch regulär an einer anderen Schule angemeldet werden.

