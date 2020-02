Siegen. Bei dem Unfall auf der Wallhausenstraße entstand Blechschaden Die Polizeibeamten stellten bei der Fahrerin allerdings Drogenkonsum fest.

Siegen: 21-Jährige verursacht Unfall unter Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss stand eine 21-jährige Autofahrerin, die am Sonntag gegen 12.15 Uhr einen Unfall auf der Wallhausenstraße verursacht hat. Auf der Fahrt in Richtung Autobahnzubringer kam sie in einer Rechtskurve auf regennasser Fahrbahn bei nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Sie prallte mit ihrem Fahrzeug gegen die rechte Böschung und gegen einen Leitpfosten. Es entstand Schaden von etwa 2500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellen die Beamten der Wache Weidenau fest, dass die Frau vermutlich zuvor Drogen konsumiert hatte. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

