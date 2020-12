Siegen: 55-jähriger Hausbewohner bei Brand schwer verletzt

Die Feuerwehr hatte den Brand in der Wohnung schnell gelöscht, dennoch erlitt der 55-jährige Mieter schwere Verletzungen

Siegen In Siegen ist in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus ein Feuer ausgebrochen. Ein Mieter musste ins Krankenhaus gebracht werden

Eine starke Rauchentwicklung aus einem Wohnhaus wurde der Kreispolizeibehörde Siegen am Mittwochabend gemeldet. Das Feuer war in einem dreistöckigen Mehrfamilienhaus im Unterhainweg in der Siegener Altstadt ausgebrochen.

Vor Ort stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass es sich um einen Brand handelte, der offenbar aus einer Wohnung im Erdgeschoss ausging. Die ebenfalls alarmierten Feuerwehren aus mehreren Löschzügen konnten durch die schnelle Löscharbeit ein Ausbreiten des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindern.

Der 55-jährige Mieter der betroffenen Wohnung musste mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die übrigen Hausbewohner hatten rechtzeitig und unverletzt ihre Wohnungen verlassen.

Die Brandursache konnte bislang nicht festgestellt werden, die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf. Der Sachschaden dürfte nach ersten Erkenntnissen im höheren fünfstelligen Bereich liegen.

Das Haus ist vorerst nicht nutzbar, die Hausbewohner mussten deshalb bei Nachbarn oder Verwandten unterkommen.