Siegen: AfD nominiert Kandidaten für Rat und Kreistag

Die AfD hat in einer Versammlung in der Siegerlandhalle ihre Kandidaten für den Siegener Rat aufgestellt. Spitzenkandidat ist Roland Steffe, Sprecher des AfD-Kreisverbandes Siegen-Wittgenstein. Er sei „ohne Gegenkandidat mit überwältigendem Ergebnis“ gewählt worden, heißt es in der Pressemitteilung.

Steffe bezeichnete den Stadtrat als „Geldvernichtungsmaschine“ bezeichnete. „Unrühmlicher Tiefpunkt“ seien die 30.000 € teuren Gutachten zum Erhalt der Platane im Johann-Moritz-Quartier, das an der Bahnhofstraße entsteht. Der Baum werde „schlussendlich allen Gutachten zum Trotz voraussichtlich nicht erhalten werden können“.

Weitere Versammlung erforderlich

Auf den weiteren Plätzen folgen Annette Six, Klaus Zöller, Sabrina Schmidt und Michael Schwarzer. „Damit steht die AfD-Mannschaft für den nächsten Siegener Rat im Wesentlichen fest“, stellt die Partei fest. Um einzelne Positionen habe es Kampfkandidaturen gegeben. Wegen der weit fortgeschrittenen Zeit hätten die hinteren Listenplätze vorerst noch nicht besetzt werden können. Hierzu werde in Kürze eine weitere Versammlung abgehalten werden. Mit 14 Kandidatinnen und 15 Kandidaten besetzt wurden alle 29 Wahlbezirke im Stadtgebiet.

Die AfD hatte bei der Kommunalwahl 2014 keinen Wahlbezirk direkt gewonnen, aufgrund ihres Stimmenanteil von 4,82 Prozent aber drei Mandate über die Reserveliste besetzen können. Die Fraktion löste sich bereits zu Beginn der Wahlperiode auf, ihre Stadtverordneten blieben fraktionslos und schlossen sich später zeitweise zu einer AfS-Fraktion zusammen. Aktuell gibt es wieder mit Brigitte Eger-Kahleis und Karin Klein eine zweiköpfige AfD-Fraktion.

Henning Zoz ist Spitzenkandidat für den Kreistag

Bereits Mitte Mai hatte dei AfD bei einer Versammlung ebenfalls in der Siegerlandhalle ihre Kandidaten für den Kreistag nominiert. Für alle 27 Wahlbezirke wurden Kandidaten benannt. Spitzenkandidat als Listenführer der Reserveliste ist der Unternehmer Prof. Dr. Henning Zoz, Aufsehen erregte der Siegener, als er mit dieser Anmerkung zu einem Symposium an seinem Firmensitz in Wenden einlud: „Kein Einlass für Vermummte – im Rathaus und im ZTC keine Mütze, keine Kapuzen und auch keinen Helm auf dem Kopf. Bei Teilnehmern aus mindestens 17 Ländern liefern wir ein Aushängeschild Deutschlands in die Welt und erwarten angemessene Kleidung und Auftreten.“ Henning Zoz war – laut eigenem Wikipedia-Eintrag – in der FDP aktiv; der AfD gehört er seit 2017 an.

Derzeit keine Kreistagsfraktion

Auf den weiteren Plätzen der Kreistagsliste sind Christian Zaum, Roland Steffe, Regine Stephan, Brigitte Eger-Kahleis, Martin Schwarzer, Prof. Dr. Helmut Kahleis, Manfred Schwarzer, Sabrina Schmidt, Rita Radenbach, Eveline Lerg, Dagmar Becker und Oswald Schulz. Brigitte Eger-Kahleis ist derzeit Fraktionsvorsitzende im Siegener Rat. Die Hilchenbacherin Regine Stephan wurde durch den „Gemäldestreit“ bekannt – sie zog am Ende ihre Leihgabe aus dem Hilchenbacher Ratssaal zurück und verkaufte die von dem Hilchenbacher Kunstlehrer Lothar Grisebach gefertigte Marktplatz-Ansicht an zwei SPD-Stadtverordnete.

Kreissprecher Roland Steffe: „Uns ist es wichtig, in den Stadt- und Gemeinderäten für eine ideologiefreie Politik, die sich am Wohl des Bürgers orientiert und verantwortungsvoll mit den anvertrauten Steuergeldern umgeht, einzutreten.“ Bei der Kreistagswahl 2014 errang die AfD 2,9 Prozent und damit zwei Mandate. Die beiden Kreistagsmitglieder sind fraktionslos.

