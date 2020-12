Siegen: Autodiebe machen Beute auf dem Rosterberg

Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Hinweise.

Siegen In der Siegener Rosterstraße lässt ein Autofahrer den Zündschlüssel stecken. Kurze Zeit später ist das Auto weg. Die Polizei ermittelt.

In der Zeit zwischen Sonntagabend, 20.Dezember, etwa 22 Uhr und

Montagmorgen, 21. Dezember, ca. 5.30 Uhr kam es im Bereich der Rosterstraße in Siegen, der Straße In der Winchenbach sowie den jeweils angrenzenden Straßen zu

Autoaufbrüchen.

In einem Fall wurde ein unverschlossener Pkw, bei dem der

Schlüssel im Zündschloss steckte, von der Rosterstraße entwendet. Der Wagen

konnte noch während der Anzeigenaufnahme im Bereich der Leimbachstraße

aufgefunden werden.

Der oder die unbekannten Täter entwendeten aus dem Fahrzeug

ein Handy sowie eine Geldbörse. Darüber hinaus kam es noch zu sieben weiteren

Diebstählen aus zum Teil unverschlossenen Autos in dem genannten Tatzeitraum.

Entwendet wurde unter anderem Bargeld, Kleidung, elektronisches Zubehör,

Spielzeug bis hin zu Leergut (Pfandflaschen).

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, Fahrzeuge, auch beim

kurzzeitigen Verlassen, zu verschließen und keine Wertgegenstände im Auto liegen

zu lassen.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der 0271/7099-0 zu

melden.