Siegen: Bauarbeiten für Johann-Moritz-Quartier beginnen

Das Areal in Siegen erstreckt sich zwischen Busbahnhof, Bahnhofstraße und Fürst-Johann-Moritz-Straße.

Siegen. Die ersten Bagger rollen, jetzt wird es vom Siegener Bahnhof nicht mehr in die Hindenburgstraße gehen. Das ist aber nicht die einzige Änderung.

Die Arbeiten für das neue Johann-Moritz-Quartier in Siegen starten am Dienstag, 25. Februar.

Dafür wird die Passage von der Bahnhofstraße zur Fürst-Johann-Moritzstraße gesperrt, teilt die Bauherrin, die Immobilien Projekte Siegerland, mit. Der Zugang zur Bäckerei bleibt.

Neue Ampel in der Siegener Hindenburgstraße

Entlang des Bürgersteigs der Fürst-Johann-Moritz-Straße sowie unweit des dann stillgelegten Zebrastreifens vor der Sparda-Bank wird eine Betonleitwand montiert.

In der Hindenburgstraße wird ein neuer Fußgängerüberweg angelegt, und zwar auf Höhe des Gebäudes Fürst-Johann-Moritz-Straße 8/10. Zudem wird eine Ampel installiert.

Die Einfahrt von der Straße Am Bahnhof in die Hindenburgstraße ist für die Dauer der Bauarbeiten nicht mehr möglich. Der Verkehr fließt dann über die Hufeisenbrücke ab, heißt es weiter. Nicht zuletzt wird der provisorische Bauzaun in der Bahnhofstraße gegen eine massivere Holzwand ausgetauscht.

