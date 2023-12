Landwirte sammeln sich in Hünsborn vor der Großdemo in Siegen.

9.10 Uhr: Gerade ist in Netphen ein ganzer Schwung an Treckern aus Hilchenbach und Olpe angekommen. Manfred Spies, Landwirt aus Netphen: „Wir sind mit dieser Politik nicht mehr zufrieden, hier demonstrieren nicht nur Landwirte.“ Die Industriestraße wird indes zur Einbahnstraße Richtung Dreis-Tiefenbach.

9.00 Uhr: Um Punkt 9 Uhr setzte sich das führende Polizeifahrzeug in Marsch. Die Veranstalter schätzen die Zahl der teilnehmenden Fahrzeuge auf über 200. Es geht durch Hüsborn Richtung Oberholzklau in Bewegung nach Siegen.

Es erfolgt die erste Abfahrt nach Siegen, durch Hünsborn und Richtung Oberholzklau. Foto: Jörg Winkel / Olpe

8.50 Uhr: Auch in Netphen läuft die Industriestraße schon voll, Dutzende von Traktoren halten die Stellung - dabei geht es erst in über einer Stunde los. Ungefähr 40 Fahrzeuge sammeln sich in der Industriestraße, die Spitze des Konvois steht schon an der B 62 in Dreis-Tiefenbach.

8.45 Uhr: Noch sind die Straßen unmittelbar in Siegen leer. Öffentliche Verkehrsbetriebe warnen auf den Leuchttafeln und im Internet: „Sehr geehrte Fahrgäste, aufgrund einer angekündigten Demonstration der landschaftlichen Betriebe im Großraum Siegen, kann es am heutigen Freitag, 29.12.2023 zu erheblichen Beeinträchtigungen im Linienverkehr kommen. Möglicherweise gibt es Verspätungen, Fahrtausfälle oder eine vorübergehende Einstellung des Linienverkehrs im Laufe des Tages.“

Die Verkehrsbetriebe warnen bei der Bauern-Demo der Landwirte im Großraum Siegen vor Verkehrsausfällen. Foto: Rebekka Siebers / WP

8.41 Uhr: Immer wieder treffen in Hünsborn Trecker in langen Kolonnen ein, Lkw reihen sich mit ein. Sie werden aufgefordert, Anhänger abzuhängen. Die Fahrzeuge reihen sich im Industriegebiet über mehrere Kilometer aneinander, überall tummeln sich Grüppchen von Leuten mit Warnwesten und Zuschauern. Auch viele junge Leute sind dabei.

8.30 Uhr: MK, GM, SI, AK, SU, HA, OE und HSK ist auf den Kennzeichen zu lesen. Vom 30-PS-Oldtimer bis zum zehnmal stärkeren High-Tech-Schlepper ist in Hünsborn alles am Start, was in den heimischen Scheunen parkt.

8.27 Uhr: Mitorganisator Bernd Eichert ist sehr zufrieden mit der Teilnahme. „Das, werden mindestens 150, wenn nicht 200 Fahrzeuge hier“, so der Nebenerwerbslandwirt aus Bebbingen.

8.07 Uhr: Die Bauern sind pünktlich: Bereits weit vor dem angekündigten Zeitpunkt 8 Uhr, an dem sich die Teilnehmer der Protestveranstaltung in Siegen am Sammelpunkt Hünsborn einfinden sollten, rollten die ersten Ackerschlepper in die Rheinauer Straße in Hünsborn, wo sie sich zur gemeinsamen Protestfahrt nach Siegen einfinden. Um Punkt 8 Uhr stehen bereits rund 100 Fahrzeuge, überwiegend Traktoren, aber auch einige Lkw-Zugmaschinen, meist mit gelbem Rundumwarnlicht bereit und warten auf die Abfahrt um 9 Uhr.

Landwirte sammeln sich in Hünsborn vor der Großdemo in Siegen. Foto: Jörg Winkel / Olpe

Einer der ersten war Mitorganisator Björn Kirchhoff, der aus dem kleinen Örtchen Pasel zwischen Finnentrop und Plettenberg um 6 Uhr losgefahren war, um die 45 km bis Hünsborn pünktlich zu schaffen.

Aus Olpe und Dahl sind die Tiefbauer Niggeling und Hesse samt Mannschaft und Lkw nach Hünsborn gekommen. Insbesondere die Mauterhöhung treffe auch ihre Branche.

Die meisten Fahrzeuge sind mit Plakaten und Schildern behangen, auf denen der Protest gegen die Politik der Ampel in Berlin zum Ausdruck gebracht wird.

Landwirte sammeln sich mit ihren Traktoren in Hünsborn vor der Großdemo in Siegen. Foto: Jörg Winkel / Olpe

8.00 Uhr: Der „Protest gegen die (Spar-)Beschlüsse der Ampelregierung“ am Freitag, 29. Dezember, in Siegen wird größer als erwartet. Die Protestveranstaltung wird in Form mehrerer Fahrzeugkonvois von verschiedenen Startpunkten aus in Richtung Siegen und einer zentralen Kundgebung auf dem Siegener Scheinerplatz stattfinden. Organisator ist der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband.

Bauern-Demo in Siegen: Hunderte Trecker und Lkw erwartet

Angemeldet hatten die Veranstalter zu Anfang 100 Teilnehmende. Diese Zahl war aber bereits nach Bewerbung der Versammlung deutlich gestiegen. Derzeit sind mindestens 400 Fahrzeuge, überwiegend Trecker, aber auch Lkw, angekündigt.

Ziel der Veranstaltung sei es, neben dem Unmut bezüglich der Haushaltsentwürfe (Agrardieselrückvergütung, Wegfall Kfz-Steuerbefreiung für Zugmaschinen, Erhöhung CO 2 -Steuer, Mauterhöhung) die daraus resultierenden Konsequenzen für deutsche Wirtschaft und Verbraucher darzustellen: Es gebe erhebliche Auswirkungen auf jeden Haushalt und mittelständische Unternehmen, daher seien alle Interessierten eingeladen.

„Aufgrund der Erfahrungen ähnlicher Veranstaltungen hinsichtlich der Teilnehmer- und Fahrzeuganmeldungen ist eine hohe Zahl von Teilnehmern und Fahrzeugen zu erwarten“, teilte die Polizei Siegen-Wittgenstein am Mittwoch mit. „Am Veranstaltungstag werden wir über unseren Facebook- und unseren Twitter-Account aktuelle Hinweise zu entsprechenden Verkehrsstörungen und dem Versammlungsverlauf geben“, erklärt die Polizei weiter.

Polizei begleitet Fahrzeugkonvoi von drei Orten nach Siegen

Vorgesehene dezentrale Sammel- und Startpunkte sind je eine Örtlichkeit in:

Hünsborn, Wenden

Wilnsdorf

Netphen

Die genauen Örtlichkeiten teilen die Veranstalter den Teilnehmenden bei deren Anmeldung mit. Sammelplätze und Routen der Konvois werden nicht öffentlich bekannt gegeben; allerdings ist davon auszugehen, dass besonders die auf Siegen zulaufenden Hauptverkehrsachsen betroffen sind.

Von den drei Sammelstellen, an denen sich alle Teilnehmenden treffen sollen, finden zu verschiedenen Startzeiten am Vormittag durch die Polizei begleitete Anfahrten nach Siegen statt. Während des Durchzugs werden die Zufahrten zu den Strecken abgesperrt.

In Siegen werden die Fahrzeuge an mehreren festgelegten Örtlichkeiten abgestellt. Anschließend begeben sich die Teilnehmer zum Jakob-Scheiner-Platz. Dort soll ab 13 Uhr eine Kundgebung stattfinden.

Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen bis in die Abendstunden

Nach Abschluss der Kundgebung, die bis 16 Uhr angemeldet ist, erfolgt der Rückweg zu den abgestellten Fahrzeugen. Die Abfahrt von den Abstellörtlichkeiten wird ebenfalls verkehrspolizeilich begleitet. Die Rückfahrt könnte sich nach Schätzung der Polizei bis in die Abendstunden hinziehen.

Polizei und Veranstalter hätten sich auf einen Ablauf geeinigt, der „im Ergebnis die geringstmögliche Verkehrsbeeinträchtigung“ vorsehe, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Es werde dennoch zu beträchtlichen Störungen kommen. „Ein kompletter Verkehrskollaps, wie er ebenfalls je nach Versammlungsablauf denkbar gewesen wäre, wird durch die vereinbarten Abläufe nach derzeitigem Stand der Erkenntnislage verhindert.“

Polizei rät: Am Freitag nicht nach Siegen fahren

Die Polizei weist darauf hin, dass es während der Anfahrt im Umfeld der Sammelpunkte und anschließend im Siegener Stadtbereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Die Polizei rät daher, nicht zwingend erforderliche Fahrten mit eigenen Fahrzeugen nach und in Siegen am Freitag, 29. Dezember, zu unterlassen und den Innenstadtbereich weiträumig zu meiden. „Auch die Abfahrten nach Abschluss der Versammlung werden zu massiven Verkehrsstörungen führen.“

Die Polizei appelliert daher an alle betroffenen Verkehrsteilnehmer: „Stellen Sie sich bitte auf entsprechende Verkehrsstörungen ein und bringen Sie Geduld mit. Unterlassen Sie riskante Verkehrsmanöver, insbesondere riskante Überholaktionen, um nicht sich oder andere in Gefahr zu bringen.“ Verkehrsverstöße werde die Polizei „rigoros verfolgen“.

