Siegen: Beleuchtung für Fußweg unterhalb der HTS-Rampe

Die Beleuchtung soll unterhalb der HTS-Rampe an der City-Galerie angebracht werden.

Siegen. Die Siegener CDU und SPD wollen die Beleuchtung unter der HTS-Rampe an der City Galerie verbessern. Bis jetzt ist aber noch nichts passiert.

In einer gemeinsamen Anfrage wollen CDU und SPD von der Verwaltung wissen, wann mit einer besseren Beleuchtung des Fußweges unterhalb der HTS-Rampe City-Galerie zu rechnen ist.

Fußweg stellt Angstraum für Siegener dar

Um aus dem Quartier Hammerhütte zu Fuß über die Berliner Straße in Richtung Bahnhof zu kommen, stehe nach dem Wegfall der Ampelanlage in Höhe des Kirchweges nur noch dieser Weg „in Verlängerung der Berliner Straße zur Verfügung, wenn man nicht einen großen Umweg gehen will“, heißt es in dem Papier, das dem Bezirksausschuss Siegen-Mitte vorliegt.

Dieser Fußweg sei jedoch sehr schlecht beleuchtet und stelle daher insbesondere in der dunklen Jahreszeit einen Angstraum für viele Menschen dar. „Anwohner der Hammerhütte haben deshalb schon vor einiger Zeit das Gespräch mit der Verwaltung gesucht, um diesen Fußweg besser zu beleuchten.“ Die Verwaltung habe „signalisiert, die Beleuchtung des Fußweges zu verbessern“. Bis jetzt sei jedoch nichts geschehen.