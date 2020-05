Siegen: Betrunkener Autofahrer landet im Gebüsch

Verletzt wurde ein 20-jähriger Autofahrer bei einem Unfall, der Freitagabend gegen 21 Uhr auf der L 719 zwischen Feuersbach und Deuz passiert ist.

Auf gerader Strecke kam er mit seinem Mitsubishi nach links von der Fahrbahn ab, drehte sich mehrfach um die eigene Achse, rutschte nach links zwischen einer Schutzplanke durch, krachte gegen Bäume und Büsche und blieb schließlich total beschädigt in einem Gebüsch stehen.

Feuerwehr Deuz im Einsatz

„Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest brachte mehr als zwei Promille Alkohol zutage“, so ein Polizeibeamter. Bei dem Unfall wurde der Fahrer leicht verletzt. Wegen auslaufender Betriebsstoffe sowie zum Abklemmen der Fahrzeugbatterie, damit der Pkw nicht in Flammen aufging, musste die Feuerwehr Deuz ausrücken. Der Fahrer wurde mit Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

