Siegen/Brachbach: Westfalen Gruppe schließt Reha-Geschäft

Die Westfalen Gruppe will sich in Brachbach auf die Sauerstofftherapie konzentrieren. (Symbolbild)

Niederschelden/Brachbach. Die Westfalen Gruppe gibt das Reha- und Homecare-Geschäft am Standort Brachbach auf. 40 Beschäftigte sollen in Transfergesellschaft.

Das teilt das Unternehmen mit Stammsitz in Münster am Mittwoch mit. „Im Rahmen unserer strategischen Neuausrichtung konzentrieren wir uns konsequent auf unsere Stärken“, sagt Dr. Thomas Perkmann, Vorstandsvorsitzender.

„Unser Ziel bleibt es, in unserem Kerngeschäft zu wachsen und uns für die Zukunft stark aufzustellen.“ Die entsprechende Tochtergesellschaft Westfalen Medical GmbH soll sich demnach auf die „weiterhin erfolgreiche Sauerstofftherapie“ konzentrieren.

Angebot der Westfalen Gruppe: Transfergesellschaft

Den etwa 40 Beschäftigten, die nicht im Sauerstoff-Bereich der Medical eingesetzt werden können, bietet die Gruppe den Übergang in eine Transfergesellschaft an, um sie auf ihrem Weg in eine Anschlussbeschäftigung zu begleiten, heißt es weiter.

