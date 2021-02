Siegen-Buchen: Angebauter Schuppen brennt komplett aus

Buchen/Kaan-Marienborn. In Buchen löscht die Feuerwehr einen brennenden Schuppen, in Kaan-Marienborn führt eine Verpuffung zu starker Rauchentwicklung in einem Haus.

Einen brennenden Schuppen musste die Feuerwehr am Samstagabend im Schwalbenweg in Buchen löschen. Gegen 18.35 Uhr hatte ein Anwohner starke Rauchentwicklung und Feuerschein gesehen und unverzüglich die Feuerwehr alarmiert. Diese rückte sofort mit dem Löschzug der Wache Siegen, Buchen sowie Geisweid aus.

Beim Eintreffen stand ein langer Schuppen, der an eine Garage angebaut war, lichterloh in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, konnte jedoch nicht verhindern, dass der Schuppen vollkommen abbrannte. Vermutlich ist der Brand durch heiße Asche in einem Abfalleimer entstanden.

Kaan-Marienborn: Verpuffung in Heizungsanlage sorgt für reichlich Rauch

Am Samstagmorgen hatte die Feuerwehr einen Einsatz in Kaan-Marienborn, bei dem allerdings kein größerer Schaden entstand. Hier hatten Anwohner einen Kellerbrand in der Ferdinandstraße gemeldet. Bei Eintreffen der ersten Einheiten drang Rauch aus dem Keller des Einfamilienhauses. Ein Trupp unter Atemschutz stellte fest, dass eine Verpuffung in der Heizungsanlage Grund für die Rauchentwicklung war.

Die Feuerwehr brauchte nicht einzugreifen, da dies war eher ein Auftrag für einen Heizungsmonteur war. Der Einsatzleiter lobte die Bewohner jedoch dafür, dass sie die Feuerwehr gerufen hatten: denn auch solch eine „Kleinigkeit“ könne zu einem Großeinsatz werden.

