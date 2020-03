Die Mädchen verbrachten eine Nacht in einer Jugendeinrichtung in Freudenberg.

Unterwegs Siegen: Bundespolizei greift Ausreißerinnen am Bahnhof auf

Siegen. Die Bundespolizei hat zwei junge Ausreißerinnen am Bahnhof Siegen aufgegriffen. Die Mädchen (12 und 15) waren aus Jugendeinrichtungen getürmt.

Wie die Siegener Beamten am Montag, 30. März, mitteilten, wurden die Polizisten am späten Freitagabend, 27. März, auf die Mädchen aufmerksam. Beide leben in Kinder- und Jugendeinrichtungen und waren ohne Erlaubnis gemeinsam unterwegs.

Das gemeinsame Abenteuer endete für die Mädchen schließlich auf der Bundespolizeidienststelle, wo die Einsatzkräfte umgehend die Jugendeinrichtungen in Hagen und Herdecke darüber informierten, dass die Vermissten wohlbehalten aufgefunden wurden.

Die Nacht verbrachten sie noch gemeinsam in einer Jugendeinrichtung in Freudenberg, dann wurden die Mädchen zu ihren Wohngruppen zurückgebracht.

