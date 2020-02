Siegen: City-Galerie investiert 3,5 Millionen Euro

Siegen. Die City-Galerie in Siegen hat in den vergangenen 30 Monaten mehr als 3,5 Millionen Euro in das Projekt „At your Service“ gesteckt.

Das neue Kinderparadies im Untergeschoss der City-Galerie in der Siegener Mitte ist fertiggestellt. Hier können Familien mit Kindern entspannen und sich an den aufgebauten Spielgeräten amüsieren.

Dieses bauliche Investition, so Center Manager Wladimir Senkewitsch, gehört zu den finalen Arbeiten von „At your Service“. Insgesamt sind in den letzten 30 Monaten über 3,5 Millionen Euro in das Großprojekt geflossen. Im Rahmen der Dienstleistungsoffensive „At your Service“ hat es laut Unternehmensangaben seit August 2018 in der City-Galerie Siegen zahlreiche Änderungen gegeben.

Neue Schilder und neues Parkleitsystem in der City-Galerie

Dazu gehören unter anderem eine neue Besucherinformation, neue Beschilderungen im Center und im Parkhaus, ein Parkleitsystem, mehrere 3D-Wayfinder und Loungebereiche.

Center Manager Wladimir Senkewitsch: „All die Maßnahmen wurden aufgrund einer Kundenbefragung von uns in die Wege geleitet. Die letzte Befragung hat gezeigt, das unsere Besucher mit den neuen baulichen Veränderungen mehr als zufrieden sind.“ Das Ziel, sich besser im Center zu orientieren und mehr Shoppingkomfort zu bieten, sei erreicht worden. „77 Prozent der 1100 befragten Kunden gaben an, dass sich ihr Shoppingerlebnis durch die Umbaumaßnahmen verbessert hat.“

Gesamtbewertung des Siegener Centers um 10 Prozentpunkte gestiegen

Die Kategorie Parken habe eine Schulnote von 1,6 bekommen und sei von 93 Prozent mit gut oder sehr gut bewertet worden. Die neuen Sitzmöglichkeiten hätten eine Note von 1,9 erhalten und seien von 85 Prozent der Befragten für gut bis sehr gut empfunden worden.

Das veränderte Serviceangebot sei in einer zweiten Befragung um 15 Prozent-Punkte besser bewertet worden, „die Gesamtbewertung des Centers um 10 Prozentpunkte“, so Wladimir Senkewitsch: „Wir sehen uns nach der Neubauphase mit der Modernisierung des Centers trotz harten Wettbewerbs gut aufgestellt und wollen auch in Zukunft dem Einzelhandel in der Stadt Siegen unseren Stempel aufdrücken“.

