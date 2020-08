Wirtschaft Siegen: Commerzbank schließt Filialen in Kaan und Weidenau

Siegen. Die Commerzbank-Filialen Kaan-Marienborn und Weidenau, die seit Mitte März wegen der Corona-Krise geschlossen sind, werden nicht wieder öffnen.

Die Niederlassungen werden mit der Hauptfiliale in Siegen zusammengelegt. Das teilte am Dienstag, 25. August, das Unternehmen mit.

Auch die Berater, die während der gesamten Corona-Zeit telefonisch und per Mail für ihre Kunden erreichbar waren, ziehen mit um in die Siegener Filiale. Die Kunden beider Filialen werden in Kürze über weitere Details informiert.

„Wir werden alles dafür tun, dass sich unsere Kunden aus Kaan-Marienborn und Weidenau in unserer Siegener Filiale rundum wohlfühlen“, betont Benjamin Waskönig, Siegener Niederlassungsleiter für Privat- und Unternehmerkunden.

Schon bisher seien Kunden der Filialen zu beratungsintensiveren Themen wie Baufinanzierung, Altersvorsorge oder Geldanlagen von den Spezialisten aus Siegen beraten worden. Die Bargeldversorgung sei weiterhin gewährleistet: Commerzbank-Kunden nutzen entweder kostenlos die Automaten der Cash-Group (Deutsche Bank und Postbank) oder die Möglichkeit der Bargeldbeschaffung bei Drogerien oder zahlreichen Supermärkten (Aldi, DM, Edeka, Netto, Penny oder Rewe).

Siegen: Mobile Bezahllösungen weiter ausbauen

Viele Shell-Tankstellen bieten ebenfalls einen kostenlosen Bargeldservice an.

„Zudem bauen wir unsere mobilen Bezahllösungen immer weiter aus.“ Das Zahlungsverhalten habe sich innerhalb der letzten Jahre erheblich verändert. So habe sich bei der Commerzbank seit 2015 die Zahl der beleghaften Überweisungen halbiert.

90 Prozent aller Überweisungen würden inzwischen digital getätigt und die Zahl der Handyüberweisungen habe sich in den letzten drei Jahren verzehnfacht. Allein im letzten Jahr wurde fast jedes zweite Konto bei der Commerzbank online eröffnet und die Banking App wird inzwischen mehr als 1,5 Millionen Mal täglich aufgerufen.

