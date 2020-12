Siegen: Corona fördert Einsatz von Künstlicher Intelligenz

Siegen In der Martinshardt in Siegen wird gezeigt, wie Künstliche Intelligenz auch kleinen Firmen das Arbeiten erleichtert.

Mit NeurologIQ, einem Pionier beim Thema "Künstliche Intelligenz" (KI) , ist ein weiteres Unternehmen in der Martinshardt 5 eingezogen.

NeurologIQ setzt in den Unternehmen selbst an und sorgt dafür, dass Produkte und Prozesse nachhaltig optimiert werden. Sich wiederholende Aufgaben können zum Beispiel häufig durch KI-gestützte Prozesse vereinfacht oder auch komplett übernommen werden.

Marketing für erklärungsbedürftiges Produkt

Die ebenfalls in der Martinshardt 5 angesiedelte Agentur PSV NEO liefert mit der Expertise aus Digital-, Markenführungs- und Marketing-Know-how die strategische Klammer, die dafür sorgt, dass die häufig höchst erklärungsbedürftigen Produkte ihre PS auch auf die Straße und in den Markt bringen.

Das noch junge Startup NeurologIQ hat sich in der Region bereits einen Namen gemacht: „Unser Ziel ist es, Künstliche Intelligenz (KI) nahbar zu machen und die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten auch in mittelständischen und kleinen Unternehmen greifbar zu machen“, beschreibt Simon Sack, Geschäftsführer und Seriengründer, seine Motivation. „Die Einsatzmöglichkeiten für KI, insbesondere für Machine Learning (ML), sind vielseitig und reichen von der automatisierten Erkennung von Objekten, zum Beispiel bei der Ausgabe von Arbeitsschutzmaterialien, über die clevere Verbindung von Software und Virtual-Reality-Brillen, zum Beispiel für Maschinenwartungen aus der Distanz.“

Corona beschleunigt Digitalisierung

„Einer der großen Trends in 2020 ist die Corona-beschleunigte Digitalisierung von Kundenbeziehungen“, sagt Frank Hüttemann, führender Kopf von PSV NEO und Geschäftsführer der PSV Marketing. „Marketing legt an Geschwindigkeit zu, und der Werkzeugkasten, den wir für unsere Kunden nutzen können, erweitert sich durch die Kooperation mit NeurologIQ noch einmal deutlich in Richtung Digitalisierung. Zusammen mit dem Know-how rund um das Thema Internet, das in der PSV Digital gebündelt ist, können wir unsere Kunden nun über die gesamte Prozesskette durchgehend begleiten."

Gegenstände automatisch erkennen

Anwendungsmöglichkeiten gibt es viele, beispielsweise die automatisierte Erkennung von Objekten mit Blick auf Größe, Gewicht oder Oberflächeneigenschaften. „Simon Sack ist dabei der kreative Kopf. Beschreibt man ihm einen bestehenden Prozess, sieht er diesen konsequent durch die Brille der Möglichkeiten, die sich durch den Einsatz von KI und Machine Learning bieten. Häufig entstehen dabei ganz neue Ideen mit Mehrwert“, schildert Frank Hüttemann den Austausch mit dem jungen Gründer.

„Als wir uns nach einer Agentur umgeschaut haben, haben wir mit PSV NEO einen Partner gefunden, der uns von Anfang an auf Augenhöhe begegnet ist“, erinnert sich Simon Sack. „Wir haben vom ersten Moment an von den strategischen Impulsen profitiert, die wir aus der Zusammenarbeit mitgenommen haben."

