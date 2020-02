Siegen: Die Volksbank Südwestfalen trotzt dem Minuszins

Von einer Zinswende in näherer Zukunft geht Karl Michael Dommes, Vorstandssprecher der Volksbank in Südwestfalen, nicht aus. „Wir sehen ja schon seit fünf Jahren, dass das nichts wird“, merkte er beim Bilanz-Pressegespräch des Geldinstituts an. „Und ich sag mal: Das wird auch die nächsten fünf Jahre nichts.“ Trotzdem – und „trotz eingetrübter Konjunktur“ – sei 2019 ein „gutes und erfolgreiches Jahr gewesen“.

6,4 Prozent Plus im Vergleich zum Vorjahr lassen die Bilanzsumme auf 3,833 Milliarden Euro steigen. Das so genannte betreute Kundenvolumen geht um 5,2 Prozent auf 7,29 Milliarden rauf – „für dieses Geld sind wir Ansprechpartner für unsere Kunden“, erklärt der Vorstandssprecher.

Einer der größten regionalen Wertpapierverwalter in Südwestfalen

2,78 Milliarden Euro Kundeneinlagen (+6,0 %) stehen 2019 rund 2,2 Milliarden Euro Kundenkrediten (+6,2 %) gegenüber. Die Bank stelle die hohe Differenz von 567 Millionen Euro durchaus vor Herausforderungen, „denn die müssen wir ja irgendwo anlegen“, sagt Karl Michael Dommes. „Das ist in Zeiten von Minuszins nicht so einfach.“

250 tausend Euro sind die Grenze, oberhalb derer die Volksbank in Südwestfalen „Verwahrentgelte“ erhebt – wobei das nur für Kunden gelte, die „ansonsten wenig bis gar nichts mit uns machen“, betont Karl Michael Dommes. In solchen Fällen suche die Bank das Gespräch. „Wer uns lediglich als Geldparkplatz nutzt, mit dem müssen wir reden.“

12,3 Prozent Steigerung gab es 2019 bei den Wertpapierbeständen, diese belaufen sich nun auf mehr als 1,1 Milliarden Euro. Die Volksbank ist damit nach eigenen Angaben „einer der größten regionalen Wertpapierverwalter in Südwestfalen“.

Volksbank Südwestfalen will drei Prozent Dividende ausschütten

61,28 Millionen Ausgaben bedeuten gegenüber 2018 einen knapp einprozentigen Kostenanstieg. 37,53 Millionen schlagen dabei für Personal zu Buche, 22,3 Millionen für Verwaltungsaufwand und rund 1,44 Millionen für „Sonstiges“ – unter anderem Investitionen in Filialen und Maßnahmen der Digitalisierung.

60,1 Millionen Zins- und 26,2 Millionen Euro Provisionsüberschuss entsprechen einer relativ geradlinigen Seitwärtsbewegung im Jahresvergleich. Trotz der bekannten Problematik bleibe der Zinsüberschuss stabil, „aber wir müssen dafür ein deutlich größeres Volumen bewegen“, wie Karl Michael Dommes unterstreicht. Die Provisionsseite „stabilisiert sich auf ziemlich hohem Niveau. Eine gute Ertragslage.“

4,5 Millionen Euro Bilanzgewinn übertreffen den des Jahres 2018 um 200.000 Euro. Die geplante Dividende beträgt drei Prozent, vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats und der Vertreterversammlung.

Neues Kundendialog-Center – einer der ersten Anrufer ist 94

2021 soll das Bauprojekt „Lebenswert – Deichwald“ in Buschhütten abgeschlossen sein. Außer fünf Einfamilienhäusern entstehen mehrere Mehrfamilienhäuser und Eigentumswohnungen ab 50 Quadratmetern Größe. Bauherrin ist die Volksbank Siegerland Immobilien GmbH der Volksbank in Südwestfalen. Wegen der zinsbedingten Veränderungen des klassischen Bankgeschäfts sei die noch recht junge GmbH Teil der Suche nach „alternativen Geschäftsfeldern“, wie der Vorstandssprecher erklärt. Wobei es „artverwandt“ zu bisherigen Aufgaben sei, „wir haben schließlich lange Erfahrung mit Immobilienfinanzierung“. Die Objekte in Buschhütten werden verkauft. Zwei weitere Projekte, zu denen er sich aber noch nicht näher äußern könne, seien in Kreuztal in Vorbereitung, sagt Karl Michael Dommes.

94 Jahre alt sei einer der ersten Kunden gewesen, die das Anfang des Monats neu eingeführte Kunden-Dialog-Center (KDC) angerufen hätten. Das KDC wird ab Mitte Februar in kompletter Besetzung persönliche Beratung per Telefon und Videochat bieten. Der Service soll den Kundinnen und Kunden mehr Flexibilität bei ihren Bankgeschäften ermöglichen, ohne eine Filiale persönlich ansteuern zu müssen. Auch wenn sie das natürlich weiterhin gerne tun könnten, wie Karl Michael Dommes hervorhebt. Aber es gebe doch Menschen, denen diese neue Option sehr entgegenkäme. Und das, wie das obige Beispiel zeige, unabhängig vom Alter.

735 tausend Euro gab die Volksbank in Südwestfalen 2019 für Spenden und Sponsoring aus. Das sind rund 130.000 Euro mehr als im Jahr davor.

