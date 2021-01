Die Polizei in Siegen ermittelt und bittet um Unterstützung.

Kriminalität Siegen: Doppelter Einbruch in Evangelisches Gymnasium

Weidenau. Gleich zweimal steigen Täter in das Evau in Siegen-Weidenau ein. Die Beute ist laut Polizei gering, der Sachschaden allerdings immens.

Gleich zwei Mal sind unbekannte Täter in das Evangelische Gymnasium in der Straße Im Tiergarten in Siegen-Weidenau eingebrochen.

Die erste Tat ereignete sich zwischen Donnerstag, 31. Dezember, kurz vor Mitternacht und Samstagnachmittag, 2. Januar. Der oder die Einbrecher zerstörten laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe und gelangten in das Gebäudeinnere.

Polizei Siegen: Unbekannte steigen wieder durch Fenster ein

Anschließend durchwühlten sie Schränke in mehreren Räumen, bevor sie das Weite suchten.

Zu einem weiteren Einbruch kam es dann zwischen Samstagabend, 2. Januar, und dem frühen Montagmorgen, 4. Januar. Wiederum gelangten ein oder mehrere Personen über ein zerstörtes Fenster in die Schule und durchsuchten dieses Mal weitere Räumlichkeiten.

Polizei Siegen: Täter erbeuten geringen Geldbetrag

Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die Täter lediglich einen geringen Geldbetrag. Im Vergleich dazu wird der entstandene Schaden aufgrund zahlreicher aufgebrochener Schränke, Schubladen, Türen und der Fenster diese Summe bei weitem überschreiten, so die Polizei in Siegen.

Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamten unter 0271/7099-0 zu melden.

