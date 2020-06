Siegen: Einbruch während Hausbewohner im Garten sitzen

Siegerland. Mehrere Einbrüche hat die Siegener Polizei in den vergangenen Tagen im Siegerland verzeichnet. Bei einigen waren die Täter besonders dreist.

Wie die Polizei in Siegen am Dienstag mitteilt, drangen in Geisweid Unbekannte in eine Wohnung an der Bornstraße ein.

Als sich die Anwohner im Garten aufhielten, gelangten die Langfinger in die Wohnräume und stahlen Bargeld.

Ein Mobiltelefon erbeuteten unbekannte Täter aus einem Haus in der Straße Am Sammetshain ebenfalls im Siegener Stadtteil Geisweid.

Täter auch in Wilnsdorf unterwegs

Am Siegener Rosterberg scheiterten Einbrecher an der Keller- und Terrassentür eines Hauses. Eine eingeschlagene Fensterscheibe einer Wohnung in der Friedrichstraße in Siegen, registrierte die Polizei, trotz fehlender Hinweise auf Beute, als Einbruchsversuch.

Am Montag, 15. Juni, brachen bislang unbekannte Täter tagsüber in ein Einfamilienhaus in Niederdielfen ein und entwendeten Schmuck.

Hinweise nimmt die Polizei Siegen unter 0271/7099-0 entgegen.

Mehr Nachrichten, Fotos und Videos aus dem Siegerland gibt es hier.

Die Lokalredaktion Siegen ist auch bei Facebook.