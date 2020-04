Siegen: Experten sollen helfen, Platane zu erhalten

Die Platane in der Siegener City soll erhalten werden, so die Grünen.

Siegen. Experten sollen für die Unversehrtheit der Platane in der Bahnhofstraße in Siegen sorgen, fordern die Grünen. Der Baum müsse erhalten werden.

Die Grünen in Siegen fordern Stadt und Investoren auf, Erhalt und Unversehrtheit der Platane in der Bahnhofstraße durch die Begleitung einer Fachfirma sicher zu stellen.

„DieBürger*innen und die Politik in Siegen möchten, so unser Eindruck, den Baum erhalten“, schreibt die Fraktion in einer Mitteilung. Das allerdings sei „kein Selbstläufer“, es sei „Expertenwissen gefragt“.

Thema auch im Siegener Rat

Aus grüner Sicht müsse in der Ratssitzung am Mittwoch, 6. Mai, auch über diese Frage abgestimmt werden.

Sollte hier kein entsprechender Vorschlag der Verwaltung vorgelegt werden, kündigen die Grünen einen eigenen Antrag an.

