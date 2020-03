Siegen: Fass auf der A 45 verusacht Unfall mit Verletztem

In Siegen sorgte ein Speisfass auf der Autobahn für eine Unfallreaktion mit drei beschädigten Fahrzeugen und einem Verletzten.

Siegen. In Siegen hat ein Fass auf der A 45 in Höhe der Siegtalbrücke eine Kettenreaktion ausgelöst. Drei Fahrzeuge waren in den Unfall verwickelt

Ein auf der A 45 liegendes Speisfass löste am Dienstagabend einen Unfall mit einer Kettenreaktion aus. Ein 42-jähriger Pkw-Fahrer war mit seinem Audi von Wilnsdorf kommend in Fahrtrichtung Norden unterwegs. In Höhe der Siegtalbrücke musste der Fahrer plötzlich bremsen, weil er sich mit seinem Fahrzeug auf der Überholspur befand und das Fass auf der Fahrbahn liegen sah.

Ein nachfolgender 27-jähriger Fahrer bemerkte das Bremsmanöver zu spät und prallte mit voller Wucht auf den Audi. Das Fahrzeug des 27-Jährigen wurde herumgeschleudert und krachte in einen weiteren Wagen, der auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Erst nachdem der 27-Jährige dann noch mit seinem Auto gegen den Betonabweiser donnerte, kamen alle Fahrzeuge zum Stillstand.

Der 27-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden bewegt sich nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich. Warum das Speisfass auf der Autobahn lag, ist noch unklar.

